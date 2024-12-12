На новорічний стіл: рецепт класичного салату "Міністерський"

Такий салат за легендою готували в їдальнях різних міністерств. І головним інгредієнтом у ньому була яловичина, великий дефіцит на той час.

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Салат "Міністерський" з'явився в ті часи, коли навіть звичайні для сучасних гурманів інгредієнти було не дістати. Зараз усе для колись делікатесного салату можна купити в одному супермаркеті. І потішити себе ретро-смаком. "Міністерським" можна доповнити вже трохи обридлий салат "Олів'є" на новорічному столі. Фокус розповість, як його приготувати.

Що стосується м'яса, його цілком можна замінити відвареною куркою, або індичкою. Можна замінити і запеченою свининою.

Салат "Міністерський"

Інгредієнти:

м'якоть яловичини — 400 г;

одна невелика цибулина;

рослинна олія — 4-6 ст. л.;

петрушка — 2 гілочки;

мариновані огірки — 300 г;

чотири яйця;

майонез, сіль.

Підготуйте всі інгредієнти для салату. М'якоть яловичини покладіть у невелику каструлю, залийте гарячою водою і доведіть до кипіння. Варіть на слабкому вогні 2 години. Дайте охолонути в бульйоні. Бульйон можна потім заморозити у формочках і використовувати для інших страв.

Цибулю очистіть і розріжте на половинки. Наріжте півкільцями. У сковорідці нагрійте половину олії і, помішуючи, обсмажте до золотисто-коричневого кольору. Викладіть на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.

Петрушку дрібно наріжте. Остиглу яловичину наріжте скибочками, а потім соломкою.

Перекладіть м'ясо разом із петрушкою та смаженою цибулею у велику миску. Мариновані огірки наріжте соломкою. Додайте в миску з м'ясом. І приготуйте яєчні млинці для салату.

Яйця розбийте в окрему миску. Збовтайте вінчиком або виделкою до однорідності. Трохи посоліть і поперчіть. Сковороду діаметром 18-20 см поставте на вогонь і розжарте. Додайте в сковороду трохи олії. Влийте трохи яєчної маси, щоб вона розподілилася по дну рівним шаром. Обсмажте з обох боків до підрум'янювання. Так само приготуйте всі яєчні млинці. Дайте їм охолонути.

Наріжте яєчні млинці соломкою. Перекладіть у миску до решти інгредієнтів салату. Трохи посоліть і поперчіть. Додайте майонез і перемішайте. Викладіть у салатник і подайте на стіл.

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