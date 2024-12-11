Рецепт, якому 120 років: як приготувати справжній японський картопляний салат (Відео)

Цей оригінальний салат готують у Японії з того моменту, як одному шеф-кухарю, за легендою, не вдався салат "Олів'є".

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Літні пікніки та святкові посиденьки — там, де картопляні салати зазвичай сяють, але цей рецепт японського картопляного салату (ポテトサラダ) — це те, що японці готують цілий рік. Також його подають у кафе і навіть продають готовим у супермаркетах. Рецептом поділилися на сайті Just One Cookbook.

Як приготувати японський картопляний салат

Як і картопляні салати у США, японський картопляний салат є популярною стравою для вечірок, і він популярний у Японії вже понад 120 років. Він має ідеальний баланс насичених, терпких смаків із нотками солодкості та приємного розмаїття текстур.

Картопляний салат, ймовірно, вперше з'явився в епоху Мейдзі (1868-1912), після того як японський шеф-кухар спробував відтворити популярний східноєвропейський салат "Олів'є", але ця японська версія швидко набула популярності.

Чим він відрізняється від інших картопляних салатів?

Німецькі та американські картопляні салати часто готують на основі міцного оцту зі шматочками картоплі й такими інгредієнтами, як гірчиця, бекон і свіжа петрушка або зелена цибуля. Але в японській версії ви знайдете безліч барвистих інгредієнтів, як-от морква, кукурудза, зварені круто яйця, огірок і шинка.

У кожної сім'ї в Японії є свій рецепт картопляного салату. Ви можете додавати інгредієнти за своїм вибором (наприклад, цибулю, горошок, стручкову квасолю, яблуко або консервований тунець). Це буде так само поживно і привабливо.

Інгредієнти для японського картопляного салату Фото: Instagram Just One Cookbook

Картопля майже повністю розім'ята (але рекомендується залишити кілька шматочків), тому текстура кремова. Зазвичай вибирають більш крохмалисту картоплю для кремової текстури. І, звісно, знаменитий японський майонез Kewpie з немовлям на упаковці.

Японський картопляний салат

Інгредієнти:

520 г картоплі;

2 ч. л. солі (для приготування картоплі);

5 см моркви;

40 г замороженої або консервованої кукурудзи (я використовувала заморожену кукурудзу, що варилася 5 хвилин);

1 велике яйце;

1 великий огірок (близько 100 грамів);

0,5 ч. л. солі (для огірка);

2 скибочки шинки (54 г).

1 ст. л. рисового оцту (або використовуйте ½ ст. л. лимонного соку/яблучного/шампанського оцту/білого винного оцту);

свіжомелений чорний перець (до смаку)

80 г японського майонезу Kewpie (або звичайного).

Очистіть 2 картоплини та наріжте їх на шматочки розміром 3,8 см. Вони мають бути приблизно однакового розміру, щоб рівномірно приготуватися.

Покладіть картоплю в середню каструлю і залийте холодною водою так, щоб вона покривала її на 2,5 см. Додайте в каструлю 2 ч. л. солі та увімкніть вогонь на середній рівень. Порада: почніть варити картоплю в холодній воді, щоб вона повільно нагрівалася і рівномірно готувалася. Варіть до готовності.

Повністю злийте воду з каструлі, використовуючи кришку, щоб утримувати картоплю. Поставте каструлю з картоплею назад на плиту на середній вогонь, щоб повністю випарувати воду, що залишилася, постійно струшуючи каструлю, щоб уникнути пригорання. Коли рідини не залишиться, зніміть каструлю з вогню.

Злегка розімніть картоплю, залишивши невеликі шматочки для текстури. Перекладіть картоплю у велику миску.

Поки картопля гаряча, додайте 1 ст. л. рисового оцту (без приправ) і свіжомелений чорний перець. Відставте в сторону, щоб охололо. Доведіть до кипіння невелику каструлю з водою для варіння моркви та кукурудзи. Наріжте морквину на тонкі скибочки. Щойно вода закипить, варіть скибочки моркви і 40 г замороженої кукурудзи протягом 5 хвилин. Якщо ви використовуєте консервовану кукурудзу, її варити не потрібно.

Як альтернативу ви можете використовувати мікрохвильову піч, щоб розігріти моркву протягом кількох хвилин, поки її не буде проколювати зубочистка. Відваріть яйце накруто. Наріжте кубиками.

Посипте скибочки огірка сіллю, розімніть їх руками і дайте їм постояти, поки вони не випустять вологу, близько 5 хвилин. Потім відіжміть огірок, щоб видалити всю вологу, і відкладіть убік. Наріжте шинку на тонкі смужки завтовшки 2,5 см.

Додайте всі інгредієнти в миску з остиглою картоплею і перемішайте.

Додайте 4 ст. л. японського майонезу Kewpie і ретельно перемішайте.

Ви можете подавати картопляний салат відразу, але я рекомендую поставити його в холодильник на 30-60 хвилин перед подачею.

Ви можете поєднувати цей універсальний японський картопляний салат із чим завгодно: зі смаженою куркою, котлетами, або їсти просто так.

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