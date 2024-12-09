Курячий салат: як приготувати святковий салат усього із шести інгредієнтів
Цей салат виходить свіжим і смачним завдяки ананасам та кукурудзі.
Для цього салату з куркою потрібно всього шість інгредієнтів. Спробуйте цю фруктову класику з курки, ананаса, майонезу і кукурудзи та порадуйте себе і своїх гостей. Такий салат можна приготувати і на новорічний стіл. Рецептом поділилися на сайті Koch-Mit.
Салат із куркою
Інгредієнти:
- 500 г курячої грудки;
- 1 банка ананаса шматочками;
- 1 банка кукурудзи;
- 60 г майонезу;
- 40 г йогурту;
- ½ пучка петрушки;
- сіль, перець.
Курячі грудки промийте під холодною водою, обсушіть паперовим рушником і видаліть зайвий жир і сухожилля. Потім наріжте м'ясо невеликими кубиками та посоліть.
Нагрійте сковорідку на плиті, додайте трохи рослинної олії. Злегка обсмажте шматочки курки на середньому вогні. М'ясо не повинно дуже підрум'янитися, а просто приготуватися, але залишатися смачним і ніжним. Потім викладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб стік зайвий жир.
Відкиньте ананас на сито, зібравши сік, який ви пізніше будете використовувати для заправки. Потім злийте воду і з кукурудзи.
У мисці великою ложкою змішайте майонез, йогурт і трохи ананасового соку, що залишився, за смаком. Потім додайте кукурудзу, приправте сіллю і перцем. Потім петрушку миємо, обсушуємо і дрібно січемо ножем на обробній дошці.
Обсмажене м'ясо, шматочки ананаса і половину петрушки викладіть у миску, додайте заправку з кукурудзою і все добре перемішайте. Готовий салат із куркою поставте в холодильник мінімум на 1 годину, а краще на ніч.
Після закінчення часу замочування посипте курячий салат петрушкою, що залишилася. Потім подавайте і насолоджуйтеся. Наприклад, з таким салатом добре поєднується свіжий багет або чіабатта.
Якщо ви хочете урізноманітнити салат, можна приправити його соком лайма або додати трохи порошку каррі в заправку. Можна ананаси замінити мандаринами.
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