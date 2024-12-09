Курячий салат: як приготувати святковий салат усього із шести інгредієнтів

Цей салат виходить свіжим і смачним завдяки ананасам та кукурудзі.

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Для цього салату з куркою потрібно всього шість інгредієнтів. Спробуйте цю фруктову класику з курки, ананаса, майонезу і кукурудзи та порадуйте себе і своїх гостей. Такий салат можна приготувати і на новорічний стіл. Рецептом поділилися на сайті Koch-Mit.

Салат із куркою

Інгредієнти:

500 г курячої грудки;

1 банка ананаса шматочками;

1 банка кукурудзи;

60 г майонезу;

40 г йогурту;

½ пучка петрушки;

сіль, перець.

Курячі грудки промийте під холодною водою, обсушіть паперовим рушником і видаліть зайвий жир і сухожилля. Потім наріжте м'ясо невеликими кубиками та посоліть.

Нагрійте сковорідку на плиті, додайте трохи рослинної олії. Злегка обсмажте шматочки курки на середньому вогні. М'ясо не повинно дуже підрум'янитися, а просто приготуватися, але залишатися смачним і ніжним. Потім викладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб стік зайвий жир.

Відкиньте ананас на сито, зібравши сік, який ви пізніше будете використовувати для заправки. Потім злийте воду і з кукурудзи.

У мисці великою ложкою змішайте майонез, йогурт і трохи ананасового соку, що залишився, за смаком. Потім додайте кукурудзу, приправте сіллю і перцем. Потім петрушку миємо, обсушуємо і дрібно січемо ножем на обробній дошці.

Обсмажене м'ясо, шматочки ананаса і половину петрушки викладіть у миску, додайте заправку з кукурудзою і все добре перемішайте. Готовий салат із куркою поставте в холодильник мінімум на 1 годину, а краще на ніч.

Після закінчення часу замочування посипте курячий салат петрушкою, що залишилася. Потім подавайте і насолоджуйтеся. Наприклад, з таким салатом добре поєднується свіжий багет або чіабатта.

Якщо ви хочете урізноманітнити салат, можна приправити його соком лайма або додати трохи порошку каррі в заправку. Можна ананаси замінити мандаринами.

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