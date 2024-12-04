Салат "Мімоза" з новим смаком: рецепт популярної страви із секретним інгредієнтом

Крабові палички надають салату цікавішого смаку. Щоправда, страва від цього не стає менш апетитною.

Варіантів салату "Мімоза", як і інших популярних салатів на кшталт "Олів'є" чи "Оселедця під шубою" є чимало. Це одна з найпопулярніших страв на різдвяному чи новорічному столі, тому, якщо хочете здивувати гостей новим смаком, зробіть його трошки по-іншому. Пропонуємо вам рецепт "Мімози" з незвичним інгредієнтом.

Салат "Мімоза" з крабовими паличками

Інгредієнти

крабові палички — 200 г;

курячі яйця — 4 шт;

зелена цибуля — 1 пучок;

вершковий сир — 250 г;

вершкове масло — 80 г;

майонез для заправки.

Спосіб приготування:

Крабові палички натерти на дрібну тертку. Щоб вони краще тримали форму, можна трохи потримати їх у морозилці.

Яйця відварити круто, остудити, почистити, розділити жовтки та білки. Білки натерти на дрібну тертку, а жовтки залишити для прикраси. Вершковий сир так само натерти на тертку.

Вершкове масло, як і крабові палички, на 20-30 хвилин помістити в морозилку, щоб можна було легко його натерти.

Цибулю помити, обсушити на паперовому рушнику та дрібно порізати.

Для салату краще взяти плоске блюдо. Щоб він тримав форму, краще скористатися роз'ємною формою.

Крабові палички, натерті на тертці, викласти першим шаром і промазати майонезом. Наступним шаром — дрібно порубана зелена цибуля, зверху — сіточка з майонезу.

Наступний шар — тертий білок. Як і попередні шари, змастити його майонезом. Потім — сир і знову майонез. Далі натерти на тертці шар вершкового масла.

Зверху прикрасити салат подрібненим яєчним жовтком.

Перед подачею на стіл дати салату постояти, щоб він просочився і набрався смаку.

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