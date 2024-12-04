Салат "Мимоза" с новым вкусом: рецепт популярного блюда с секретным ингредиентом

Крабовые палочки придают салату более интересный вкус. Правда, блюдо от этого не становится менее аппетитным.

Вариантов салата "Мимоза", как и других популярных салатов вроде "Оливье" или "Сельди под шубой" существует немало. Это – одно из самых популярных блюд на рождественском или новогоднем столе, поэтому если хотите удивить гостей новым вкусом, сделайте его немножко по-другому. Предлагаем вам рецепт "Мимозы" с непривычным ингредиентом.

Салат "Мимоза" с крабовыми палочками

Ингредиенты

крабовые палочки — 200 гр;

куриные яйца — 4 шт;

зеленый лук — 1 пучок;

сливочный сыр — 250 гр;

сливочное масло — 80 гр;

майонез для заправки.

Способ приготовления:

Крабовые палочки натереть на мелкую терку. Чтобы они лучше держали форму, можно немного подержать их в морозилке.

Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить, разделить желтки и белки. Белки Натереть на мелкую терку, а желтки оставить для украшения. Сливочный сыр так же натереть на терку.

Сливочное масло, как и крабовые палочки, на 20-30 минут поместить в морозилку, чтобы можно было легко его натереть.

Лук помыть, обсушить на бумажном полотенце и мелко порезать.

Для салата лучше взять плоское блюдо. Чтобы он держал форму, лучше воспользоваться разъемной формой.

Крабовые палочки, натертые на терке, выложить первым слоем и промазать майонезом. Следующим слоем — мелко порубленный зеленый лук, сверху — сеточка из майонеза.

Следующий слой — тертый белок. Как и предыдущие слои, смазать его майонезом. Затем — сыр и снова майонез. Далее натереть на терке слой сливочного масла.

Сверху украсить салат измельченным яичным желтком.

Перед подачей на стол дать салату постоять, чтобы он пропитался и набрался вкуса.

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