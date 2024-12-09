Куриный салат: как приготовить праздничное блюдо всего из шести ингредиентов
Этот салат получается свежим и вкусным за счет ананасов и кукурузы.
Для этого салата с курицей требуется всего шесть ингредиентов. Попробуйте эту фруктовую классику из курицы, ананаса, майонеза и кукурузы и порадуйте себя и своих гостей. Такой салат можно приготовить и на новогодний стол. Рецептом поделились на сайте Koch-Mit.
Салат с курицей
Ингредиенты:
- 500 г куриной грудки;
- 1 банка кусочков ананаса;
- 1 банка кукурузы;
- 60 г майонеза;
- 40 г йогурта;
- ½ пучка петрушки;
- соль, перец.
Куриные грудки промойте под холодной водой, обсушите бумажным полотенцем и удалите лишний жир и сухожилия. Затем нарежьте мясо небольшими кубиками и посолите.
Нагрейте сковороду на плите и добавьте немного растительного масла. Слегка обжарьте кусочки курицы на среднем огне. Мясо не должно сильно подрумяниться, а просто приготовиться, но оставаться вкусным и нежным. Затем выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы стек лишний жир.
Откиньте ананас на сито, собрав сок, который вы позже будете использовать для заправки. Затем слейте воду и с кукурузы.
В миске большой ложкой смешайте майонез, йогурт и немного оставшегося ананасового сока по вкусу. Затем добавьте кукурузу, приправьте солью и перцем. Затем петрушку моем, обсушиваем и мелко рубим ножом на разделочной доске.
Обжаренное мясо, кусочки ананаса и половину петрушки выложите в миску, добавьте заправку с кукурузой и все хорошо перемешайте. Готовый салат с курицей поставьте в холодильник минимум на 1 час, а лучше на ночь.
По истечении времени замачивания посыпьте куриный салат оставшейся петрушкой. Затем подавайте и наслаждайтесь. Например, с таким салатом хорошо сочетается свежий багет или чиабатта.
Если вы хотите разнообразить салат, можно приправить его соком лайма или добавить немного порошка карри в заправку. Можно вместо ананасов добавить мандарины.
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