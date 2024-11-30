Новорічний стіл 2025: як приготувати салат "Шуба" з оригінальним інгредієнтом
Зазвичай цей салат готують із оселедцем, звідси й назва. Але цей салат можна приготувати по-іншому.
Звичний оселедець під шубою — це популярний новорічний салат. Але можна замінити оселедець на іншу рибу й отримати зовсім новий салат з оригінальним смаком. Сенс улюбленої всіма страви не змінюється, а додається щось нове й оригінальне. У цьому випадку — це шпроти. Рецептом поділилися на сайті Сookrad.
Шпроти під шубою
Інгредієнти:
- 3 моркви;
- 3 картоплини;
- 2 буряки;
- 1 яйце;
- 50 г твердого сиру;
- 200 г шпрот;
- маленька цибулина;
- 4 мариновані огірки;
- 4 зубчики часнику;
- 200 г майонезу.
Моркву, картоплю та буряк відваріть у мундирі. Остудіть їх і очистіть. Моркву, буряк і картоплю натріть на великій тертці, буряк — на дрібній.
Яйце відваріть круто, остудіть, очистіть і натріть на крупній тертці. Не варіть довше десяти хвилин, тоді жовток залишиться жовтим і не змінить колір.
Сир натріть на крупній тертці. Цибулю й огірки наріжте дрібними кубиками. Часник дрібно нарубайте.
Шпроти розімніть виделкою. Викладіть шарами на плоске блюдо шпроти, цибулю, майонез, картоплю, майонез, моркву, майонез, огірок, яйце, майонез і сир.
Окремо змішайте буряк з майонезом і часником і викладіть зверху салату. Поставте його в холодильник на 2 години.
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