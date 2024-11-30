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Їжа

Новорічний стіл 2025: як приготувати салат "Шуба" з оригінальним інгредієнтом

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Фото: yummy.lera/instagram | Шпроти під шубою

Зазвичай цей салат готують із оселедцем, звідси й назва. Але цей салат можна приготувати по-іншому.

Звичний оселедець під шубою — це популярний новорічний салат. Але можна замінити оселедець на іншу рибу й отримати зовсім новий салат з оригінальним смаком. Сенс улюбленої всіма страви не змінюється, а додається щось нове й оригінальне. У цьому випадку — це шпроти. Рецептом поділилися на сайті Сookrad.

Шпроти під шубою

Інгредієнти:

  • 3 моркви;
  • 3 картоплини;
  • 2 буряки;
  • 1 яйце;
  • 50 г твердого сиру;
  • 200 г шпрот;
  • маленька цибулина;
  • 4 мариновані огірки;
  • 4 зубчики часнику;
  • 200 г майонезу.

Моркву, картоплю та буряк відваріть у мундирі. Остудіть їх і очистіть. Моркву, буряк і картоплю натріть на великій тертці, буряк — на дрібній.

Яйце відваріть круто, остудіть, очистіть і натріть на крупній тертці. Не варіть довше десяти хвилин, тоді жовток залишиться жовтим і не змінить колір.

Сир натріть на крупній тертці. Цибулю й огірки наріжте дрібними кубиками. Часник дрібно нарубайте.

Шпроти розімніть виделкою. Викладіть шарами на плоске блюдо шпроти, цибулю, майонез, картоплю, майонез, моркву, майонез, огірок, яйце, майонез і сир.

Окремо змішайте буряк з майонезом і часником і викладіть зверху салату. Поставте його в холодильник на 2 години.

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