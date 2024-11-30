Новогодний стол 2025: как приготовить салат "Шуба" с оригинальным ингредиентом
Обычно этот салат готовят с селедкой, отсюда и название. Но этот салат можно приготовить по-другому.
Привычная селедка под шубой – это популярный новогодний салат. Но можно заменить сельдь на другую рыбу и получить совсем новый салат с оригинальным вкусом. Смысл любимого всеми блюда не меняется, а добавляется что-то новое и оригинальное. В этом случае – это шпроты. Рецептом поделились на сайте Сookpad.
Шпроты под шубой
Ингредиенты:
- 3 моркови;
- 3 картофелины;
- 2 свеклы;
- 1 яйцо;
- 50 г твердого сыра;
- 200 г шпрот;
- маленькая луковица;
- 4 маринованных огурца;
- 4 зубчика чеснока;
- 200 г майонеза.
Морковь, картофель и свеклу отварите в мундире. Остудите их и очистите. Морковь, свеклу и картофель натрите на крупной терке, свеклу – на мелкой.
Яйцо отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Не варите дольше десяти минут, тогда желток останется желтым и не изменит цвет.
Сыр натрите на крупной терке. Лук и огурцы нарежьте мелкими кубиками. Чеснок мелко нарубите.
Шпроты разомните вилкой. Выложите слоями на плоское блюдо шпроты, лук, майонез, картофель, майонез, морковь, майонез, огурец, яйцо, майонез и сыр.
Отдельно смешайте свеклу c майонезом и чесноком и выложите сверху салата. Поставьте его в холодильник на 2 часа.
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