Новогодний стол 2025: как приготовить салат "Шуба" с оригинальным ингредиентом

Обычно этот салат готовят с селедкой, отсюда и название. Но этот салат можно приготовить по-другому.

Привычная селедка под шубой – это популярный новогодний салат. Но можно заменить сельдь на другую рыбу и получить совсем новый салат с оригинальным вкусом. Смысл любимого всеми блюда не меняется, а добавляется что-то новое и оригинальное. В этом случае – это шпроты. Рецептом поделились на сайте Сookpad.

Шпроты под шубой

Ингредиенты:

3 моркови;

3 картофелины;

2 свеклы;

1 яйцо;

50 г твердого сыра;

200 г шпрот;

маленькая луковица;

4 маринованных огурца;

4 зубчика чеснока;

200 г майонеза.

Морковь, картофель и свеклу отварите в мундире. Остудите их и очистите. Морковь, свеклу и картофель натрите на крупной терке, свеклу – на мелкой.

Яйцо отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Не варите дольше десяти минут, тогда желток останется желтым и не изменит цвет.

Сыр натрите на крупной терке. Лук и огурцы нарежьте мелкими кубиками. Чеснок мелко нарубите.

Шпроты разомните вилкой. Выложите слоями на плоское блюдо шпроты, лук, майонез, картофель, майонез, морковь, майонез, огурец, яйцо, майонез и сыр.

Отдельно смешайте свеклу c майонезом и чесноком и выложите сверху салата. Поставьте его в холодильник на 2 часа.

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