Рецепт, которому 120 лет: как приготовить настоящий японский картофельный салат (Видео)

Это оригинальный салат готовят в Японии с того момента, как одному шеф-повару, по легенде, не удался салат "Оливье".

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Летние пикники и праздничные посиделки — это то, где картофельные салаты обычно блистают, но этот рецепт японского картофельного салата (ポテトサラダ) — это то, что японцы готовят круглый год. Также его подают в кафе и даже продают готовым в супермаркетах. Рецептом поделились на сайте Just One Cookbook.

Как приготовить японский картофельный салат

Подобно картофельным салатам в США, японский картофельный салат является популярным блюдом для вечеринок, и он популярен в Японии уже более 120 лет . Он имеет идеальный баланс насыщенных, терпких вкусов с нотками сладости и приятного разнообразия текстур.

Картофельный салат, вероятно, впервые появился в эпоху Мэйдзи (1868-1912), после того, как японский шеф-повар попытался воссоздать популярный восточноевропейский салат "Оливье", но эта японская версия быстро обрела популярность.

Чем он отличается от других картофельных салатов?

Немецкие и американские картофельные салаты часто готовятся на основе крепкого уксуса с кусочками картофеля и такими ингредиентами, как горчица, бекон и свежая петрушка или зеленый лук. Но в японской версии вы найдете множество красочных ингредиентов, таких как морковь, кукуруза, сваренные вкрутую яйца, огурец и ветчина.

У каждой семьи в Японии есть свой рецепт картофельного салата. Вы можете добавлять ингредиенты по своему выбору (например, лук, горошек, стручковую фасоль, яблоко или консервированный тунец). Это будет так же питательно и привлекательно.

Ингредиенты для японского картофельного салата Фото: Instagram Just One Cookbook

Картофель почти полностью размят (но рекомендуется оставить несколько кусочков), поэтому текстура кремовая. Обычно выбирают более крахмалистый картофель для кремовой текстуры. И, конечно, знаменитый японский майонез Kewpie с младенцем на упаковке.

Японский картофельный салат

Ингредиенты:

520 г картофеля;

2 ч. л. соли (для приготовления картофеля);

5 см моркови;

40 г замороженной или консервированной кукурузы (я использовала замороженную кукурузу, варившуюся 5 минут);

1 большое яйцо;

1 большой огурец (около 100 грамм);

0,5 ч. л. соли (для огурца);

2 ломтика ветчины (54 г).

1 ст. л. рисового уксуса (или используйте ½ ст. л. лимонного сока/яблочного/шампанского уксуса/белого винного уксуса);

свежемолотый черный перец (по вкусу)

80 г японского майонеза Kewpie (или обычного).

Очистите 2 картофелины и нарежьте их на кусочки размером 3,8 см. Они должны быть примерно одинакового размера, чтобы равномерно приготовиться.

Положите картофель в среднюю кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она покрывала его на 2,5 см. Добавьте в кастрюлю 2 ч. л. соли и включите огонь на средний уровень. Совет: начните варить картофель в холодной воде, чтобы он медленно нагревался и равномерно готовился. Варите до готовности.

Полностью слейте воду из кастрюли, используя крышку, чтобы удерживать картофель. Поставьте кастрюлю с картофелем обратно на плиту на средний огонь, чтобы полностью выпарить оставшуюся воду, постоянно встряхивая кастрюлю, чтобы избежать пригорания. Когда жидкости не останется, снимите кастрюлю с огня.

Слегка разомните картофель, оставив небольшие кусочки для текстуры. Переложите картофель в большую миску.

Пока картофель горячий, добавьте 1 ст. л. рисового уксуса (без приправ) и свежемолотый черный перец . Отставьте в сторону, чтобы остыло. Доведите до кипения небольшую кастрюлю с водой для варки моркови и кукурузы. Нарежьте морковку на тонкие ломтики. Как только вода закипит, варите ломтики моркови и 40 г замороженной кукурузы в течение 5 минут. Если вы используете консервированную кукурузу, ее варить не нужно.

В качестве альтернативы вы можете использовать микроволновую печь, чтобы разогреть морковь в течение нескольких минут, пока ее не будет прокалывать зубочистка. Отварите яйцо вкрутую. Нарежьте кубиками.

Посыпьте ломтики огурца солью разомните их руками и дайте им постоять, пока они не выпустят влагу, около 5 минут. Затем отожмите огурец, чтобы удалить всю влагу, и отложите в сторону. Нарежьте ветчину на тонкие полоски толщиной 2,5 см.

Добавьте все ингредиенты в миску с остывшим картофелем и перемешайте.

Добавьте 4 ст. л. японского майонеза Kewpie и тщательно перемешайте.

Вы можете подавать картофельный салат сразу, но я рекомендую поставить его в холодильник на 30-60 минут перед подачей.

Вы можете сочетать этот универсальный японский картофельный салат с чем угодно: с жареной курицей, котлетами, или есть просто так.

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