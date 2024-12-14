Різдвяний стіл-2024: скільки доведеться заплатити за 12 традиційних святкових блюд

Для Різдвяної вечері готують 12 традиційних страв. Святковий стіл обійдеться українцям у 1365 гривень, що на 395 гривень дорожче, ніж минулого року.

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В Україні триває повномасштабна війна з Росією, через що в країні постійно зростають ціни на продукти. Але попри це, українці вже третій рік поспіль відзначатимуть Різдво в умовах воєнного стану, наголошують у Інституті аграрної економіки, науковці якого порахували вартість різдвяного столу за середніми цінами супермаркетів станом на початок грудня.

За підрахунками, різдвяне меню з традиційних страв, тобто кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники, тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля та овочі, обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину близько 1365 грн.

За розрахунками науковців, пшенична кутя – 950 г продуктів традиційної рецептури – обійдеться у 175,05 грн і стане другою за вартістю стравою на святковому столі.

Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: мак – 68,5 грн за 200 г, а також волоські чищені горіхи – 44,89 грн та родзинки – 21,73 грн за 100 г відповідно. Основна складова куті – крупа пшенична з твердої пшениці – коштуватиме 21,30 грн за 400 г. За мед заплатимо ще 16,90 грн за 100 г і додамо трохи цукру (50 г) за 1,73 грн.

Традиційний узвар готується з сушених яблук, груш і чорносливу. Готові набори цих фруктів для узвару коштують у супермаркетах 105,36 грн (600 г на 2 л води).

Найдорожчою стравою в цьому році буде смажена риба – 306,97 грн. За 2 кг живого коропа доведеться заплатити 301 грн, а за 200 г борошна – 5,97 грн.

Третьою за вартістю стравою буде борщ пісний з квасолею. За 2,535 кг продуктів (на 2 л води) треба буде віддати 131,94 грн. Найдорожчою складовою тут є квасоля біла суха (300 г) – 43,53 грн. Овочева складова становитиме: картопля (362 г) – 12,59 грн, капуста (300 г) – 12,66 грн, цибуля (100 г) – 1,75 грн, морква (400 г) – 12,08 грн, буряк (800 г) – 16,15 грн. Необхідно буде додати по 70-75 г помідорів – 8,31 грн та томатної пасти – 11,82 грн. Ще трохи цукру – 1,73 грн за 50 г, рослинної олії – 6,21 грн за 80 г, за смаком: перець чорний та сіль (1,87 грн), лавровий лист (3,24 грн) або зелень.

Салат "Вінегрет" (1,73 кг продуктів) коштуватиме 67,75 грн. Найдорожчими складовими будуть бочкові солоні огірки 21,40 грн за 200 г. За овочі заплатимо: картопля (600 г) – 20,86 грн, буряк (400 г) – 8,08 грн, морква (378 г) – 11,42 грн, цибуля (100 г) – 1,75 грн. Заправка рослинною олією коштує 3,88 грн за 50 г та сіль за смаком (0,36 грн).

Традиційними пісними стравами є вареники.

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 50,06 грн, включаючи картоплю (1 кг) – 34,77 грн, борошно (500 г) – 14,93 грн, сіль (10 г) – 0,36 грн.

Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) вартують 52,50 грн. Для приготування тіста заплатимо за борошно – 14,93 грн (500 г), а за сіль (10 г) – 0,36 грн. Сира капуста коштуватиме 25,32 грн за 600 г, морква (189 г) – 5,71 грн, а цибуля (132 г) – 2,30 грн. Рослинна олія для заправки (50 г) – 3,88 грн.

Вареники з вишнею складаються із пісного тіста і морожених вишень. Борошно (500 г) – 14,93 грн, трохи солі (10 г) – 0,36 грн. Левову частку вартості таких вареників займають вишні – 54,45 грн за 300 г. Загалом, вартість таких вареників становитиме 69,74 грн (за 810 г продуктів).

Тушкована капуста (2,229 г продуктів) обійдеться у 109,88 грн. Найдорожчими тут є печериці (300 г) – 43,88 грн. Вартість овочів становитиме 59,43 грн: 1 кг капусти – 42,20 грн, 189 г моркви – 5,71 грн, 660 г цибулі – 11,52 грн. Сіль і перець за смаком – 0,36 грн та рослинна олія (80 г) – 6,21 грн.

Смажена картопля готується на 100 г рослинної олії (7,76 грн) із 1 кг картоплі (34,77 грн) і 132 г цибулі (2,30 грн) з додаванням солі і перцю за смаком (0,36 грн). Всього витрат – 45,19 грн.

Окремо ставлять на стіл соління: квашена капуста – 75 грн за 500 г і огірки солоні бочкові – 42 грн за 400 г.

Також на столі присутні і свіжі овочі – огірки (70 грн) і помідори (64 грн) по 500 г відповідно.

Вартість різдвяного столу 2024 року складе 1365 грн, що на 41% перевищить торішній показник у 970 грн, підсумував директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

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