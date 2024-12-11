Символ Різдва: рецепт приготування смачнючих пампушок із начинкою

Смачні, м'які та з мандариновою начинкою всередині, такі пампушки потішать і зовнішнім виглядом, і смаком.

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Пампушки — одна з традиційних страв святкового столу на Різдво. Традиційно їх готують із часником, але є й солодкі пампушки. Як їх приготувати, розповіла та показала кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Пампушки

Інгредієнти (на 25 шт):

Для опари:

дріжджі сухі — 15 г (або 30 г свіжих);

молоко — 250 мл;

борошно — 40 г;

цукор — 10 г.

Для тіста:

опара;

яйця — 1 шт;

цукор — 40 г;

ванільний цукор — 10 г;

дрібка солі;

вершкове масло — 50 г;

цедра 1 апельсина;

борошно — 400-425 г борошна.

Для мандаринового джему:

очищені мандарини — 500 г;

цукор — 250 г;

агар-агар — 8 г;

цедра й сік 1 апельсина.

Для глазурі:

цукрова пудра — 150 г;

олія без запаху — 10 мл;

чай матча — 1 ч. л;

молоко — 30-50 мл.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо опару. У глибокій мисці змішайте тепле молоко, борошно, цукор і дріжджі. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 20 хвилин.

У цей час слід змішати яйце, цукор, ванільний цукор, сіль, розтоплене масло і цедру. Додати опару і перемішати. Поступово просіяти борошно і замісити м'яке еластичне тісто, яке зовсім трішки липнутиме до рук. Накрити плівкою, рушником і залишити в теплому місці на годину.

Після закінчення цього часу тісто обім'яти та сформувати 25 кульок. Залишити в теплому місці під рушником ще на 20 хвилин.

Далі в сковороді розігріти олію, обсмажити в ній кульки, періодично перевертаючи, 3-4 хвилини. Готові пончики викласти на паперовий рушник і дати їм охолонути. ⠀ ⠀

Тим часом готуємо джем. Цукор змішати з агар-агаром, додати до очищених і нарізаних мандаринів разом із соком і цедрою апельсина. Довести до кипіння і помішуючи, варити 7-8 хвилин. Дати охолонути. ⠀ ⠀

Для глазурі з'єднати пудру, масло, матча і молоко, все добре перемішати до однорідної маси. ⠀

У готових пампушках зробити отвір, заповнити джемом, покрити глазур'ю і прикрасити. Дати застигнути і можна подавати на стіл.

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