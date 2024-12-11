Символ Різдва: рецепт приготування смачнючих пампушок із начинкою
Смачні, м'які та з мандариновою начинкою всередині, такі пампушки потішать і зовнішнім виглядом, і смаком.
Пампушки — одна з традиційних страв святкового столу на Різдво. Традиційно їх готують із часником, але є й солодкі пампушки. Як їх приготувати, розповіла та показала кулінарна блогерка Валерія Велігура.
Пампушки
Інгредієнти (на 25 шт):
Для опари:
- дріжджі сухі — 15 г (або 30 г свіжих);
- молоко — 250 мл;
- борошно — 40 г;
- цукор — 10 г.
Для тіста:
- опара;
- яйця — 1 шт;
- цукор — 40 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- дрібка солі;
- вершкове масло — 50 г;
- цедра 1 апельсина;
- борошно — 400-425 г борошна.
Для мандаринового джему:
- очищені мандарини — 500 г;
- цукор — 250 г;
- агар-агар — 8 г;
- цедра й сік 1 апельсина.
Для глазурі:
- цукрова пудра — 150 г;
- олія без запаху — 10 мл;
- чай матча — 1 ч. л;
- молоко — 30-50 мл.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо опару. У глибокій мисці змішайте тепле молоко, борошно, цукор і дріжджі. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 20 хвилин.
У цей час слід змішати яйце, цукор, ванільний цукор, сіль, розтоплене масло і цедру. Додати опару і перемішати. Поступово просіяти борошно і замісити м'яке еластичне тісто, яке зовсім трішки липнутиме до рук. Накрити плівкою, рушником і залишити в теплому місці на годину.
Після закінчення цього часу тісто обім'яти та сформувати 25 кульок. Залишити в теплому місці під рушником ще на 20 хвилин.
Далі в сковороді розігріти олію, обсмажити в ній кульки, періодично перевертаючи, 3-4 хвилини. Готові пончики викласти на паперовий рушник і дати їм охолонути. ⠀ ⠀
Тим часом готуємо джем. Цукор змішати з агар-агаром, додати до очищених і нарізаних мандаринів разом із соком і цедрою апельсина. Довести до кипіння і помішуючи, варити 7-8 хвилин. Дати охолонути. ⠀ ⠀
Для глазурі з'єднати пудру, масло, матча і молоко, все добре перемішати до однорідної маси. ⠀
У готових пампушках зробити отвір, заповнити джемом, покрити глазур'ю і прикрасити. Дати застигнути і можна подавати на стіл.
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