Булочки з часниковим маслом: рецепт ароматної та смачної випічки

Ніжні та пишні булочки з ароматом часнику нікого не залишать байдужими.

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Дріжджові булочки з часниковою олією — ідеальне доповнення до борщу, та й просто це дуже ароматна і смачна випічка. Своїм перевіреним рецептом таких булочок поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан. За її словами, головним секретом цієї випічки є якісні дріжджі.

Булочки на дріжджах із часниковим маслом

Інгредієнти:

пресовані дріжджі — 15 г;

борошно — 320 г;

тепла вода — 150 мл;

рослинна олія — 4 ст. л;

цукор — 2 ст. л;

сіль — щіпка;

яйце для змащування — 1 шт.

Для часникової олії:

вершкове масло — 50 г;

часник — 3 зубчики;

свіжий кріп;

сіль за бажанням.

Спосіб приготування:

У глибоку миску влити теплу воду, додати цукор, рослинну олію та дріжджі. Усе добре перемішати до повного розчинення цукру та дріжджів.

Додати борошно, сіль і вимісити м'яке, гнучке тісто протягом 5-7 хвилин.

Перекласти тісто в миску, накрити плівкою або рушником і поставити в тепле місце без протягів на годину. Тісто збільшиться у 2-3 рази.

Після цього перекласти тісто на робочу поверхню і сформувати ковбаску. Розрізати її на невеликі шматочки. З кожного шматочка розкачати джгутик і зав'язати його у вузол. Булочкам можна надати й іншої форми, за бажанням.

Викласти булочки на деко, застелене пергаментом, накрити плівкою і залишити на 30 хвилин. Увімкнути нагрівання духовки до 190 градусів (режим верх-низ плюс конвекція).

Після півгодинного відпочинку зняти з дека плівку і змастити булочки збитим яйцем, після чого відправити їх у духовку на 12-15 хвилин. Необхідно орієнтуватися на свою духовку, оскільки вони у всіх різні. Булочки мають стати золотистого кольору.

Поки булочки в духовці, необхідно приготувати часникове масло. У каструлі розтопити вершкове масло і вимкнути нагрівання. Додати туди ж часник, вичавлений через прес, і дрібно порубаний кріп. За бажанням можна додати сіль.

Дістати булочки з духовки й одразу, поки гарячі, змастити ароматною олією.

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