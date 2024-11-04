Випічка для гарного настрою: рецепт мінібулочок із маком

Булочки виходять дуже м'якими і буквально тануть у роті. Їх можна подавати до чаю, кави, а також із молоком.

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У холодну вогку погоду гарячий чай з ароматною, м'якою і теплою булочкою з маком зігріє і подарує гарний настрій. Своїм рецептом мінібулочок з маком поділилася відома кулінарна блогерка Юлія Симончук. Їх із легкістю приготує навіть господиня-початківець.

Мінібулочки-рулети з маком

Інгредієнти:

борошно – 750-800 г;

молоко – 250 мл;

сухі дріжджі – 10 г;

яйце – 1 шт (+ 1 жовток для змащування);

сметана – 250 гр;

масло вершкове – 60 г;

цукор – 4 ст. л;

сіль – 0,5 ч. л;

макова начинка.

Спосіб приготування:

У тепле (не гаряче) молоко додати 1 ст. л цукру, дріжджі та 1 ст. л борошна. Перемішати й накрити рушником на 5-10 хвилин.

До опари додати розтоплене (не гаряче) масло, сметану, яйце, сіль і цукор, що залишився, перемішати. Поступово просіяти борошно і замісити тісто. Борошно додавати поступово, оскільки його може піти менше або трохи більше, ніж зазначено в рецепті. Місити не менше 10 хвилин, після чого накрити рушником і поставити в тепле місце підходити.

Тісто обім'яти, розкачати в пласт, викласти начинку, загорнути в рулет і защипнути край. Розрізати на порційні шматки, викласти на деко, накрити рушником, щоб підійшли. Змастити жовтком з 1 ст. л. молока або без нього. Випікати в розігрітій духовці за 180 градусів 35-40 хв до готовності.

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