Выпечка для хорошего настроения: рецепт мини-булочек с маком

Булочки получаются очень мягкими и буквально тают во рту. Их можно подавать к чаю, кофе, а также с молоком.

Related video

В холодную промозглую погоду горячий чай с ароматной, мягкой и теплой булочкой с маком согреет и подарит хорошее настроение. Своим рецептом мини-булочек с маком поделилась известный кулинарный блогер Юлия Симончук. Их с легкостью приготовит даже начинающая хозяйка.

Мини-булочки-рулеты с маком

Ингредиенты:

мука – 750-800 гр;

молоко – 250 мл;

сухие дрожжи – 10 гр;

яйцо – 1 шт (+ 1 желток для смазывания);

сметана – 250 гр;

масло сливочное – 60 гр;

сахар – 4 ст. л;

соль – 0,5 ч. л;

маковая начинка.

Способ приготовления:

В теплое (не горячее) молоко добавить 1 ст. л сахара, дрожжи и 1 ст. л муки. Перемешать и накрыть полотенцем на 5-10 минут.

К опаре добавить растопленное (не горячее) масло, сметану, яйцо, соль и оставшийся сахар, перемешать. Постепенно просеять муку и замесить тесто. Муку добавлять постепенно, поскольку ее может уйти меньше или немного больше, чем указано в рецепте. Месить не менее 10 минут, после чего накрыть полотенцем и поставить в теплое место подходить.

Тесто обмять, раскатать в пласт, выложить начинку, завернуть в рулет и защипнуть край. Разрезать на порционные куски, выложить на противень, накрыть полотенцем, чтобы подошли. Смазать желтком с 1 ст. л. молока или без него. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 35-40 мин до готовности.

Читайте также:

Булочки с творогом: простой рецепт вкусной выпечки

Вкуснейшие булочки с оригинальным ингредиентом: пошаговый рецепт

Сицилийские бриоши: пошаговый рецепт нежной выпечки