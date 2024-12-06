М'які, як хмаринка: простий рецепт домашніх булочок із варенням
За бажання булочки можна присипати горіхами або цукровою пудрою.
Коли надворі холодна та вогка погода, найкращий спосіб підняти настрій і потішити близьких — спекти смачні ароматні булочки, які наповнять оселю теплом і затишком. Своїм рецептом такої випічки поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Випічка виходить дуже ніжною та апетитною, а також ідеально підходить до чаювання.
Домашні булочки
Інгредієнти:
- молоко — 260 мл;
- цукор — 80 г;
- дріжджі — 25 г;
- борошно — 480-500 г;
- жовтки – 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- масло — 80 г;
- густе варення;
- яйце — для змащування.
Інгредієнти:
У тепле молоко додати цукор, дріжджі, перемішати віничком до розчинення, додати 200 г борошна і добре вимішати до однорідності. Накрити плівкою і відставити в тепле місце на 20-30 хвилин. Якщо дріжджі хороші, то через цей час опара повинна стаи такою, як на відео.
В опару додати жовтки, перемішати, поступово висипати решту борошна і сіль. Вимішати, потім вилити тепле розтоплене тепле масло і почати вмішувати в тісто, поки воно повністю не вбереться. Тісто виходить липке, але борошна в жодному разі вже не підсипати. Можна змастити руки олією, щоб було легше з ним працювати.
Тісто викласти на робочу поверхню і місити дотиу, поки воно не перестане липнути до рук. Миску злегка змастити олією, викласти туди тісто, накрити плівкою і рушником і залишити в теплому місці на 40-50 хвилин.
Тісто викласти на стіл, розділити його на частини однакового розміру. З кожної сформувати кульку. Готові кульки тримати під рушником, поки робите наступні.
Потім кожну кульку розкачати в овал, викласти варення і сформувати булочку. Булочки скласти на деко, застелене пергаментом, накрити рушником і дати підійти 15-20 хвилин. Змастити збитим із невеликою кількістю води яйцем. Можна посипати ще подрібненими горішками.
Випікати в попередньо нагрітій до 180 градусів духовці до рум'яності та готовності (приблизно 30-40 хв. залежно від духовки).На бажання можна присипати пудрою.
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