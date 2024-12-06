М'які, як хмаринка: простий рецепт домашніх булочок із варенням

За бажання булочки можна присипати горіхами або цукровою пудрою.

Коли надворі холодна та вогка погода, найкращий спосіб підняти настрій і потішити близьких — спекти смачні ароматні булочки, які наповнять оселю теплом і затишком. Своїм рецептом такої випічки поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Випічка виходить дуже ніжною та апетитною, а також ідеально підходить до чаювання.

Домашні булочки

Інгредієнти:

молоко — 260 мл;

цукор — 80 г;

дріжджі — 25 г;

борошно — 480-500 г;

жовтки – 2 шт.;

сіль — дрібка;

масло — 80 г;

густе варення;

яйце — для змащування.

Інгредієнти:

У тепле молоко додати цукор, дріжджі, перемішати віничком до розчинення, додати 200 г борошна і добре вимішати до однорідності. Накрити плівкою і відставити в тепле місце на 20-30 хвилин. Якщо дріжджі хороші, то через цей час опара повинна стаи такою, як на відео.

В опару додати жовтки, перемішати, поступово висипати решту борошна і сіль. Вимішати, потім вилити тепле розтоплене тепле масло і почати вмішувати в тісто, поки воно повністю не вбереться. Тісто виходить липке, але борошна в жодному разі вже не підсипати. Можна змастити руки олією, щоб було легше з ним працювати.

Тісто викласти на робочу поверхню і місити дотиу, поки воно не перестане липнути до рук. Миску злегка змастити олією, викласти туди тісто, накрити плівкою і рушником і залишити в теплому місці на 40-50 хвилин.

Тісто викласти на стіл, розділити його на частини однакового розміру. З кожної сформувати кульку. Готові кульки тримати під рушником, поки робите наступні.

Потім кожну кульку розкачати в овал, викласти варення і сформувати булочку. Булочки скласти на деко, застелене пергаментом, накрити рушником і дати підійти 15-20 хвилин. Змастити збитим із невеликою кількістю води яйцем. Можна посипати ще подрібненими горішками.

Випікати в попередньо нагрітій до 180 градусів духовці до рум'яності та готовності (приблизно 30-40 хв. залежно від духовки).На бажання можна присипати пудрою.

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