Мягкие, как облачко: простой рецепт домашних булочек с вареньем
При желании булочки можно присыпать орехами или сахарной пудрой.
Когда на улице холодная и промозглая погода, лучший способ поднять настроение и порадовать близких — испечь вкусные ароматные булочки, которые наполнят дом теплом и уютом. Своим рецептом такой выпечки поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Выпечка получается очень нежной и аппетитной, а также идеально подходит к чаепитию.
Домашние булочки
Ингредиенты:
- молоко — 260 мл;
- сахар — 80 г;
- дрожжи — 25 г;
- мука — 480-500 г;
- желтки — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- масло — 80 г;
- густое варенье;
- яйцо — для смазывания.
Инредиенты:
В теплое молоко добавить сахар, дрожжи, перемешать венчиком до растворения, добавить 200 г муки и хорошо вымешать до однородности. Накрыть пленкой и отставить в теплое место на 20-30 минут. Если дрожжи хорошие, то через это время опара должна выглядеть, как на видео.
В опару добавить желтки, перемешать, постепенно высыпать остальную муку и соль. Вымешать, затем вылить теплое растопленное теплое масло и начать вмешивать в тесто, пока оно полностью не впитается. Тесто выходит липкое, но муки ни в коем случае уже не подсыпать. Можно смазать руки растительным маслом, чтобы было легче с ним работать.
Тесто выложить на рабочую поверхность и месить до момента, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Миску слегка смазать маслом, выложить туда тесто, накрыть пленкой и полотенцем и оставить в теплом месте на 40-50 минут.
Тесто выложить на стол, разделить его на части одинакового размера. Из каждой сформировать шарик. Готовые шарики держать под полотенцем, пока делаются следующие.
Затем каждый шарик раскатать в овал, выложить варенье и сформировать булочку. Булочки сложить на противень, застеленный пергаментом, накрыть полотенцем и дать подойти 15-20 минут. Смазать взбитым с небольшим количеством воды яйцом. Можно посыпать еще измельченными орешками.
Выпекать в предварительно нагретой до 180 градусов духовке до румяности и готовности (примерно 30-40 минут в зависимости от духовки). По желанию присыпать еще пудрой.
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