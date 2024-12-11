Символ Рождества: рецепт приготовления вкуснейших пампушек с начинкой
Вкусные, мягкие и с мандариновой начинкой внутри, такие пампушки порадуют и внешним видом, и вкусом.
Пампушки – одно из традиционных блюда праздничного стола на Рождество. Традиционно их готовят с чесноком, но есть и сладкие пампушки. Как их приготовить, рассказала и показала кулинарный блогер Валерия Велигура.
Пампушки
Ингредиенты (на 25 шт):
Для опары:
- дрожжи сухие — 15 гр (или 30 гр свежих);
- молоко — 250 мл;
- мука — 40 г;
- сахар — 10 г.
Для теста:
- опара;
- яйца — 1 шт;
- сахар — 40 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- щепотка соли;
- сливочное масло — 50 г;
- цедра 1 апельсина;
- мука — 400-425 г муки.
Для мандаринового джема:
- очищенные мандарины — 500 г;
- сахар — 250 г;
- агар-агар — 8 г;
- цедра и сок 1 апельсина.
Для глазури:
- сахарная пудра — 150 гр;
- масло без запаха — 10 мл;
- чай матча — 1 ч. л;
- молоко — 30-50 мл.
Способ приготовления:
Сначала готовим опару. В глубокой миске смешать теплое молоко, муку, сахар и дрожжи. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 20 минут.
В это время смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, растопленное масло и цедру. Добавить опару и перемешать. Постепенно просеять муку и замесить мягкое эластичное тесто, которое совсем немного будет липнуть к рукам. Накрыть пленкой, полотенцем и оставить в теплом месте на час.
По истечении этого времени тесто обмять и сформировать 25 шариков. Оставить в теплом месте под полотенцем еще на 20 минут.
Далее в сковороде разогреть масло, обжарить в нем шарики, периодически переворачивая, 3-4 минуты. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце и дать им остыть. ⠀ ⠀
Тем временем готовим джем. Сахар смешать с агар-агаром, добавить в очищенные и нарезанные мандарины вместе с соком и цедрой апельсина. Довести до кипения и помешивая, варить 7-8 минут. Дать остыть. ⠀ ⠀
Для глазури соединить пудру, масло, матча и молоко, все хорошо перемешать до однородной массы. ⠀
В готовых пампушках сделать отверстие, заполнить джемом, покрыть глазурью и украсить. Дать застыть и можно подавать на стол.
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