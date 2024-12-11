Символ Рождества: рецепт приготовления вкуснейших пампушек с начинкой

Вкусные, мягкие и с мандариновой начинкой внутри, такие пампушки порадуют и внешним видом, и вкусом.

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Пампушки – одно из традиционных блюда праздничного стола на Рождество. Традиционно их готовят с чесноком, но есть и сладкие пампушки. Как их приготовить, рассказала и показала кулинарный блогер Валерия Велигура.

Пампушки

Ингредиенты (на 25 шт):

Для опары:

дрожжи сухие — 15 гр (или 30 гр свежих);

молоко — 250 мл;

мука — 40 г;

сахар — 10 г.

Для теста:

опара;

яйца — 1 шт;

сахар — 40 г;

ванильный сахар — 10 г;

щепотка соли;

сливочное масло — 50 г;

цедра 1 апельсина;

мука — 400-425 г муки.

Для мандаринового джема:

очищенные мандарины — 500 г;

сахар — 250 г;

агар-агар — 8 г;

цедра и сок 1 апельсина.

Для глазури:

сахарная пудра — 150 гр;

масло без запаха — 10 мл;

чай матча — 1 ч. л;

молоко — 30-50 мл.

Способ приготовления:

Сначала готовим опару. В глубокой миске смешать теплое молоко, муку, сахар и дрожжи. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 20 минут.

В это время смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, растопленное масло и цедру. Добавить опару и перемешать. Постепенно просеять муку и замесить мягкое эластичное тесто, которое совсем немного будет липнуть к рукам. Накрыть пленкой, полотенцем и оставить в теплом месте на час.

По истечении этого времени тесто обмять и сформировать 25 шариков. Оставить в теплом месте под полотенцем еще на 20 минут.

Далее в сковороде разогреть масло, обжарить в нем шарики, периодически переворачивая, 3-4 минуты. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце и дать им остыть. ⠀ ⠀

Тем временем готовим джем. Сахар смешать с агар-агаром, добавить в очищенные и нарезанные мандарины вместе с соком и цедрой апельсина. Довести до кипения и помешивая, варить 7-8 минут. Дать остыть. ⠀ ⠀

Для глазури соединить пудру, масло, матча и молоко, все хорошо перемешать до однородной массы. ⠀

В готовых пампушках сделать отверстие, заполнить джемом, покрыть глазурью и украсить. Дать застыть и можно подавать на стол.

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