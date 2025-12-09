Різдвяний стіл-2025: скільки коштуватимуть українцям 12 традиційних страв на Святвечір

Українці вже четвертий рік поспіль святкуватимуть Різдво в умовах повномасштабної війни, але у сім'ях традиційно готують 12 страв на Святвечір. Науковці Інституту аграрної економіки підрахували, що станом на початок грудня це меню коштує менше 1,5 тисячі гривень.

Для розрахунку аналітики використали дані Міністерства фінансів на основі моніторингу цін у супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro, Novus станом на 4 грудня. Тим, хто попри війну готуватиме вечерю з 12 традиційних страв 24 грудня, доведеться витратити приблизно 1374 гривні. Про це повідомив директор наукового центру, академік НААН Юрій Лупенко.

Ціни на святкову вечерю нині такі:

кутя — 213,37 гривні за 950 грамів продуктів;

узвар — 118 гривень з розрахунку 600 грамів сухофруктів на 2 літри води;

смажена риба — 346,02 гривні, якщо брати 2-кілограмового живого коропа;

пісний борщ з квасолею — 107,79 гривні за 2,535 кілограма продуктів на 2 літри води;

салат "Вінегрет" — 49,77 гривні за 1,73 кілограма продуктів;

пісні вареники з картоплею — 32,83 гривні за 1,51 кілограма продуктів;

пісні вареники з капустою — 32,03 гривні за 1,481 кілограма продуктів;

пісні вареники з вишнею — 87,83 гривні за 810 грамів продуктів;

тушкована капуста — 70,78 гривні за 2,239 кілограма продуктів;

смажена картопля — 26,08 гривні, якщо готувати кілограм;

соління — 96,75 гривні за 500 грамів квашеної капусти та 53,70 гривні за 400 грамів солоних бочкових огірків;

свіжі овочі — 66,72 гривні за огірки і 71,90 гривні за помідори, якщо брати по пів кіло.

Найдорожчою стравою на столі виходить смажена риба, також у топ лідерів за високою ціною увійшли кутя та узвар. Найдешевшими є смажена картопля, вареники з картоплею та капустою — навіть 500 грамів свіжих або солоних огірків вартують більше. Загальна вартість складає 1374 гривень — практично на рівні минулорічного показника у 1365 гривень.

"Дана цінова ситуація пояснюється тим, що ціни на овочі борщового набору – картопля, морква, капуста, буряк та цибуля – за останній рік знизилися більш ніж удвічі внаслідок їх рекордного врожаю у 2025 році. Найбільшого ж здорожчання відносно попереднього року у різдвяному меню зазнали такі продукти: олія (+26,7 %), вишня заморожена (+25,7 %), бочкові огірки (+25,2 %), квасоля біла суха (+18,3 %), борошно (+17,5 %), короп живий (+12,6 %) та помідори свіжі (+12,5 %)", — передали в Інституті аграрної економіки.

Нагадаємо, минулого року також найдорожчою стравою на Святвечір була смажена риба. Різниця між вартістю вечері з 12 страв у 2024 та 2023 році складала 395 гривень.

