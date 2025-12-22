25 декабря или 6 января: отец объяснил, когда праздновать Рождество (видео)

В соцсетях Свято-Михайловского кафедрального собора в Черкассах — крупнейшего православного храма Украины — опубликовали видео с объяснением священника относительно даты празднования Рождества Христова. Священнослужитель подчеркнул: ни одна из дат — ни 25 декабря, ни 7 января — не является точной.

По его словам, Рождество Христово отмечается в символические дни, ведь истинной даты рождения Иисуса Христа человечество не знает. Церковные даты были вычислены ориентировочно — от события Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом отец рассказал в ролике в TikTok.

Рождество: григорианский календарь

Священник пояснил, что дата 25 декабря является более логичной с богословской и исторической точки зрения, ведь она соотносится с природными циклами и зимним солнцестоянием. Именно поэтому большинство православных церквей мира уже перешли на празднование Рождества по новому календарю — 25 декабря.

В то же время отец отметил, что празднование 7 января постепенно уходит в прошлое. Если же и в дальнейшем держаться старого календаря, со временем дата Рождества может сместиться еще дальше — на 8 января и позже, ведь календарь не является неизменным.

Отдельно священнослужитель подчеркнул: главное — не дата, а единство между верующими. Он напомнил, что в истории Церкви уже случались расколы из-за второстепенных вещей, в частности даже из-за того, на каком тесте выпекать просфоры.

"Не должно быть раздора между людьми из-за календаря", — подытожил священник.

