Действительно ли Иисус Христос родился 25 декабря: что говорит наука

Согласно христианской традиции современное летосчисление ведется от рождения Иисуса Христа. Но, вероятно, он не родился 2025 лет назад, а также его день рождения может не совпадать с Рождеством.

Исторически Иисус из Назарета был еврейским проповедником и религиозным лидером I века, которого последователи считали пророком. Согласно Библии, он является сыном Бога и долгожданным Мессией. Именно это и дало ему прозвище "Христос". Христиане по всему миру отмечают его рождение 25 декабря, и современное летосчисление ведется от его рождения. Но ученые, связывающие мифологического Христа с реальным Иисусом, пытались точно определить дату его рождения. Недостаточно современных свидетельств того времени, чтобы точно датировать его рождение, но ясно, что традиционная точка зрения не имеет подтверждающих доказательств, пишет IFLScience.

Во-первых, не существовало такого понятия, как "нулевой год". Но даже если бы он существовал, Иисус не родился тогда. Канонические Евангелия от Матфея и Луки, написанные спустя целое поколение после жизни Иисуса, указывают на некоторую историческую связь, но они не согласуются друг с другом. Матфей упоминает, что рождение произошло во времена правления царя Ирода. Лука же говорит, что рождение произошло во время переписи населения, проведенной римским наместником Сирии Квиринием.

Проблема в том, что перепись населения проводилась в 6-м году нашей эры, но Ирод умер как минимум на 7 лет раньше, если не на 10. Были и другие переписи, проводившиеся в годы до нашей эры. Ученые склонны больше внимания уделять связи с Иродом, чем с другими событиями, поэтому считается, что Иисус родился между 6 и 4 годами до нашей эры.

Также, как уже писал Фокус, ученые считают Вифлеемскую звезду кометой, которая была хорошо видна в 5 веке до н.э. Это значит, что Иисус Христос мог родиться именно тогда. При этом ученые указывают на то, что дата его рождения не 25 декабря.

Празднование Рождества Христова не было чем-то, что христиане отмечали в первые несколько веков христианства. Пасху, начали отмечать только во II веке н.э. Самое раннее известное упоминание о рождении Христа 25 декабря относится к III веку н.э.

Потребовалось несколько столетий, чтобы празднование, известное как Рождество, стало частью христианской традиции. И примерно с тех пор ученые спорят, действительно ли это было 25 декабря или другой день в году. В канонических Евангелиях нет никаких свидетельств о том, когда это произошло.

Начиная с конца 200-х годов нашей эры, люди замечали связь между 25 декабря и римским праздником Sol Invictus, который отмечал время сразу после зимнего солнцестояния, когда дни начинают удлиняться. Полное название праздника Dies Natalis Solis Invicti, что в переводе с латыни означает "День рождения непобедимого Солнца".

25 декабря также тесно связано с более древними праздниками зимнего солнцестояния, распространенными по всей Европе и Ближнему Востоку. Многие дохристианские культуры отмечали самый короткий день в году, 21 декабря, как важный момент в календаре, празднуя "возрождение" солнца и возвращение жизни.

Германские народы отмечали Йоль, древний праздник, связанный с огнем и обновлением, в то время как различные кельтские и средиземноморские культуры имели традиции, связанные с зимним солнцестоянием как момента космического и сельскохозяйственного значения. Фокус уже писал о том, почему 21 декабря 2025 года, день зимнего солнцестояния, самый короткий день в году и начало зимы.

Раннее христианство возникло в мире, глубоко укоренившемся в этих сезонных традициях. Поэтому, вместо того чтобы полностью их отменить, власть имущие часто переосмысливали знакомые даты и символы, придавая существующим праздникам новое теологическое значение.

Как уже писал Фокус, церковь веками хранила это в тайне: скрытый текст повествует о мстительности Иисуса в детстве. Исследователи считают, что давно забытая книга, исключенная из Библии и написанная почти 1900 лет назад, хранит тайные истории о детстве Иисуса Христа.