Церковь веками хранила это в тайне: скрытый текст повествует о мстительности Иисуса в детстве

Исследователи считают, что давно забытая книга, исключенная из Библии и написанная почти 1900 лет назад, хранит тайные истории о детстве Иисуса Христа. Эти истории ранняя церковь веками хранила в тайне от людей.

Тайный текст, написанный почти 1900 лет назад и удаленный из Библии, веками хранился в тайне. Известно, что "Евангелие от Фомы" повествует о том, как Иисус совершал чудеса: оживлял глиняных птиц, черпал воду из разбитого кувшина или исцелял мальчика, поранившего ногу топором. Однако есть и другая часть текста, которую ранняя церковь хранила в тайне от людей, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако, по словам исследователей, в книге есть и скрытый текст, показывающий и более темную сторону Христа: Иисус изображен мстительным и даже проклявшим ребенка, ударившего его по плечу. После того как Иисус убивает ребенка за то, что он случайно налетел на него, жители деревни расстраиваются и жалуются Иосифу и Марии. В ответ на их обвинения Иисус якобы ослепил обвинителей.

Відео дня

Пропущенный текст якобы начинается, когда Иисусу всего пять лет, тогда как в традиционной Библии первое упоминание о нем относится лишь к 12 годам. В еще одном эпизоде Иосиф ведет Иисуса к учителю, чтобы тот научил его алфавиту, однако учитель раздражается, когда Иисус смеется над его наставлениями.

По словам исследователей, "Евангелие от Фомы" было отвергнуто ранней Церковью, поскольку текст изображал Иисуса как весьма жестокого и капризного ребенка, что весьма противоречило ортодоксальным христианским учениям. Более того, позднее составление и связь с гностической литературой еще больше побудили представителей церкви считать тест недостоверным и еретическим.

Отметим, что Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна давно признаны церковью как точные повествования о жизни Иисуса, написанные либо апостолами, либо приближенными к ним. Матфей и Иоанн были первыми учениками, Марк опирался на проповеди Петра, а Лука сотрудничал с Павлом, одновременно опрашивая очевидцев.

В то же время "Евангелие детства Иисуса от Фомы" приписывается авторству "Фомы Израильтянина", несмотря на то, что точный автор неизвестен и не был идентифицирован как апостол Фома. Исследователи отмечают, что этот текст на самом деле представляет собой сборник рассказов о детстве Иисуса, но его не стоит путать с современным "Евангелием детства от Фомы", ранние упоминания о котором почти наверняка указывают на "Евангелие детства".

Самый ранний известный фрагмент рукописи был обнаружен только в 2024 году Фото: Daily Mail

В известных древних текстах о детстве Иисуса рассказывается о первых чудесах Христа в виде воскрешения рыбы и людей. Однако ранних церковных лидеров беспокоил текст, описывающий ранние годы Иисуса, где он показан как жестокий ребенок.

Например, согласно древнему тексту, в одном случае Иисус ослепил родителей мальчика, которого убил. В тексте также говорится, что Иосиф после этого рассердился на Иисуса, схватил его за ухо и сильно дернул. Далее ребенок рассердился в ответ на действия отца, намекнув, что он ему неродной, а лишь приемный.

В древнем тексте также описан инцидент, когда Иосиф отвел Иисуса к своему учителю, чтобы тот научил его грамоте. Ребенок высмеял действия учителя, а затем поразил его знанием еврейского алфавита. Далее пораженный и растерянный, учитель говорит Иосифу, что ребенок явно не принадлежит к этому миру, и просит его забрать Иисуса.

В главе 3 также рассказана история мальчика, проклятого Иисусом — в результате мальчик увядает, показывая силу младенца Иисуса наказывать тех, кто противится ему. Впрочем, в "Евангелие от Фомы" также описывается множество чудес, совершенных Иисусом.

Таким образом, оригинальный текст не просто изображает Иисуса-ребенка могущественным и жестоким, но также показывает его сострадание, когда он использует свои необычные способности, чтобы помогать и защищать окружающих.

Напомним, ранее мы писали о том, что Иисус Христос был мусульманином.

Ранее Фокус писал о том, что гарвардский профессор обнаружила свидетельства того, что Иисус мог быть женат.