Церква століттями зберігала це в таємниці: прихований текст оповідає про мстивість Ісуса у дитинстві

Дослідники вважають, що давно забута книга, виключена з Біблії й написана майже 1900 років тому, зберігає таємні історії про дитинство Ісуса Христа. Ці історії рання церква століттями зберігала в таємниці від людей.

Таємний текст, написаний майже 1900 років тому і видалений з Біблії, століттями зберігався в таємниці. Відомо, що "Євангеліє від Хоми" оповідає про те, як Ісус здійснював чудеса: оживляв глиняних птахів, черпав воду з розбитого глечика або зцілював хлопчика, який поранив ногу сокирою. Однак є й інша частина тексту, яку рання церква зберігала в таємниці від людей, пише Daily Mail.

Однак, за словами дослідників, у книзі є і прихований текст, що показує і темніший бік Христа: Ісус зображений мстивим, і навіть прокляв дитину, яка вдарила його по плечу. Після того як Ісус вбиває дитину за те, що вона випадково налетіла на нього, жителі села засмучуються і скаржаться Йосипу і Марії. У відповідь на їхні звинувачення Ісус нібито засліпив обвинувачів.

Пропущений текст нібито починається, коли Ісусу лише п'ять років, тоді як у традиційній Біблії перша згадка про нього відноситься лише до 12 років. У ще одному епізоді Йосип веде Ісуса до вчителя, щоб той навчив його алфавіту, проте вчитель дратується, коли Ісус сміється з його настанов.

За словами дослідників, "Євангеліє від Хоми" було відкинуто ранньою Церквою, оскільки текст зображував Ісуса як вельми жорстоку і примхливу дитину, що вельми суперечило ортодоксальним християнським вченням. Ба більше, пізнє складання і зв'язок із гностичною літературою ще більше спонукали представників церкви вважати тест неправдивим і єретичним.

Зазначимо, що Євангеліє від Матвія, Марка, Луки та Іоанна давно визнані церквою як точні розповіді про життя Ісуса, написані або апостолами, або наближеними до них. Матвій та Іван були першими учнями, Марк спирався на проповіді Петра, а Лука співпрацював із Павлом, одночасно опитуючи очевидців.

Водночас "Євангеліє дитинства Ісуса від Хоми" приписується авторству "Хоми Ізраїльтянина", попри те, що точний автор невідомий і не був ідентифікований як апостол Хома. Дослідники зазначають, що цей текст насправді являє собою збірку розповідей про дитинство Ісуса, але його не варто плутати з сучасним "Євангелієм дитинства від Фоми", ранні згадки про яке майже напевно вказують на "Євангеліє дитинства".

Найраніший відомий фрагмент рукопису було виявлено тільки 2024 року

У відомих стародавніх текстах про дитинство Ісуса розповідається про перші чудеса Христа у вигляді воскресіння риби та людей. Однак ранніх церковних лідерів турбував текст, що описує ранні роки Ісуса, де він показаний як жорстока дитина.

Наприклад, згідно з давнім текстом, в одному випадку Ісус засліпив батьків хлопчика, якого вбив. У тексті також ідеться, що Йосип після цього розсердився на Ісуса, схопив його за вухо і сильно смикнув. Далі дитина розсердилася у відповідь на дії батька, натякнувши, що він йому нерідний, а лише названий.

У стародавньому тексті також описано інцидент, коли Йосип відвів Ісуса до свого вчителя, щоб той навчив його грамоти. Дитина висміяла дії вчителя, а потім вразила його знанням єврейського алфавіту. Далі вражений і розгублений, учитель каже Йосипу, що дитина явно не належить до цього світу, і просить його забрати Ісуса.

У розділі 3 також розказана історія хлопчика, проклятого Ісусом — у результаті хлопчик в'яне, показуючи силу немовляти Ісуса карати тих, хто противиться йому. Утім, у "Євангеліє від Хоми" також описується безліч чудес, здійснених Ісусом.

Таким чином, оригінальний текст не просто зображує Ісуса-дитину могутнім і жорстоким, але також показує його співчуття, коли він використовує свої незвичайні здібності, щоб допомагати й захищати оточення.

