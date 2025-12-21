Почему 21 декабря самый короткий день в году и начало зимы: скоро солнца станет больше

Воскресенье, 21 декабря – это день зимнего солнцестояния и начало астрономической зимы. Хотя сегодня самый короткий день в году, с 22 декабря ночь будет становиться короче, а световой день – длиннее.

21 декабря наступил день зимнего солнцестояния и это самый короткий день в году. В Украине Солнце взошло в 7:57 утра, а зайдет в 15:57. Это значит, что световой день в воскресенье будет длиться 8 часов. Но хорошие новости состоят в том, что с понедельника, 22 декабря до 20 июня 2026 года световой день будет постоянно увеличиваться, а ночи будут становиться короче.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Воскресенье, 21 декабря — это день, когда светлая часть суток является самой короткой, а ночь – самой длинной в году. Именно сегодня наступила астрономическая зима в Северном полушарии, которая продлится до 20 марта 2026 года. С 22 декабря световой день начнет постоянно увеличиваться, а ночи станут короче.

Відео дня

Сверхдлинная ночь и короткий день возникают из-за наклона оси Земли относительно Солнца. Во время зимнего солнцестояния этот наклон перемещает Северный полюс в самую дальнюю точку от Солнца, что приводит к уменьшению количества солнечного света для Северного полушария.

Во время зимнего солнцестояния Солнце поднимается над горизонтом на самую низкую высоту за весь год. В течение нескольких дней до и после этого события высота Солнца в небе почти не меняется, и оно как бы "стоит на месте". Отсюда и название – солнцестояние. В день солнцестояния вы ничего особенного не заметите, но если вы выйдете на улицу днем, то увидите, что Солнце остается низко над горизонтом и заходит рано днем.

Земля вращается вокруг своей оси, наклоненной на 23,5 градуса и это причина того, что на планете меняются сезоны Фото: Forbes

Земля вращается вокруг своей оси, наклоненной на 23,5 градуса и это причина того, что на планете меняются сезоны. В декабре ось Земли максимально отклонена от Солнца и именно с 21 декабря наступают самые холодные месяцы года. Это происходит потому, что Солнце остается гораздо ближе к горизонту, чем в более теплые месяцы. Находясь ниже на небе в течение дня, солнечный свет менее интенсивен и распределен по большей площади, что приводит к более низким температурам, наблюдаемым зимой.

Более низкие температуры, наблюдаемые зимой, являются результатом наклона оси Земли, а не расстояния планеты от Солнца. Фактически, Земля достигнет своей ближайшей точки к Солнцу, также известной как перигелий, 4 января 2026 года.

Перигелий возникает потому, что траектория движения Земли вокруг Солнца представляет собой не идеальный круг, а эллипс, из-за чего расстояние между планетой и Солнцем меняется в течение года. В перигелии Земля находится на расстоянии около 147,1 миллиона километров от Солнца, по сравнению со средним расстоянием около 149,6 миллиона километров.

Как уже писал Фокус, в следующем году Солнце может проявлять меньшую активность, чем в 2025 году. Но это не означает, что не могут появиться самые сильные геомагнитные бури.

Также Фокус писал о том, что Африка разделяется на два континента и может образоваться новый океан. Восточная Африка может выглядеть совсем иначе в будущем.