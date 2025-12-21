Чому 21 грудня найкоротший день у році та початок зими: скоро сонця стане більше

Неділя, 21 грудня — це день зимового сонцестояння і початок астрономічної зими. Хоча сьогодні найкоротший день у році, з 22 грудня ніч ставатиме коротшою, а світловий день — довшим.

21 грудня настав день зимового сонцестояння і це найкоротший день у році. В Україні Сонце зійшло о 7:57 ранку, а зайде о 15:57. Це означає, що світловий день у неділю триватиме 8 годин. Але хороші новини полягають у тому, що з понеділка, 22 грудня до 20 червня 2026 року світловий день буде постійно збільшуватися, а ночі ставатимуть коротшими.

Неділя, 21 грудня — це день, коли світла частина доби є найкоротшою, а ніч — найдовшою в році. Саме сьогодні настала астрономічна зима в Північній півкулі, яка триватиме до 20 березня 2026 року. З 22 грудня світловий день почне постійно збільшуватися, а ночі стануть коротшими.

Наддовга ніч і короткий день виникають через нахил осі Землі відносно Сонця. Під час зимового сонцестояння цей нахил переміщує Північний полюс у найдальшу точку від Сонця, що призводить до зменшення кількості сонячного світла для Північної півкулі.

Під час зимового сонцестояння Сонце піднімається над горизонтом на найнижчу висоту за весь рік. Протягом кількох днів до і після цієї події висота Сонця в небі майже не змінюється, і воно ніби "стоїть на місці". Звідси й назва — сонцестояння. У день сонцестояння ви нічого особливого не помітите, але якщо ви вийдете на вулицю вдень, то побачите, що Сонце залишається низько над горизонтом і заходить рано вдень.

Земля обертається навколо своєї осі, нахиленої на 23,5 градуса, і це причина того, що на планеті змінюються сезони. У грудні вісь Землі максимально відхилена від Сонця і саме з 21 грудня настають найхолодніші місяці року. Це відбувається тому, що Сонце залишається набагато ближче до горизонту, ніж у тепліші місяці. Перебуваючи нижче на небі протягом дня, сонячне світло менш інтенсивне і розподілене на більшій площі, що призводить до нижчих температур, які спостерігаються взимку.

Нижчі температури, що спостерігаються взимку, є результатом нахилу осі Землі, а не відстані планети від Сонця. Фактично, Земля досягне своєї найближчої точки до Сонця, також відомої як перигелій, 4 січня 2026 року.

Перигелій виникає тому, що траєкторія руху Землі навколо Сонця являє собою не ідеальне коло, а еліпс, через що відстань між планетою і Сонцем змінюється протягом року. У перигелії Земля перебуває на відстані близько 147,1 мільйона кілометрів від Сонця, порівняно із середньою відстанню близько 149,6 мільйона кілометрів.

