Африка розділяється на два континенти: може утворитися новий океан (фото)

Східна Африка може мати зовсім інший вигляд у майбутньому.

Африка поступово розділяється на дві частини. Як і більшість геологічних процесів, це відбувається повільно протягом мільйонів років. Згодом це може призвести до відокремлення частини Східної Африки від іншої частини континенту, що, ймовірно, призведе до утворення нового океану між двома ділянками суші, пише IFLScience.

Цей масштабний розкол пов'язаний зі Східноафриканською рифтовою системою, однією з найбільших рифтових зон у світі, що простягається на тисячі кілометрів через безліч африканських країн, включно з Ефіопією, Кенією, Демократичною Республікою Конго, Угандою, Руандою, Бурунді, Замбією, Танзанією, Малаві та Мозамбіком.

Згідно з різними дослідженнями, Африканська плита розділяється на дві частини: меншу Сомалійську плиту і велику Нубійську плиту. При цьому ці плити віддаляються одна від одної з неймовірно повільною швидкістю, вимірюваною міліметрами на рік.

У 2018 році новина про тріщину, що з'явилася в Кенії, швидко поширилася в інтернеті, і багато хто стверджував, що це свідчення розколу Африки на наших очах. Хоча це явище було пов'язане зі Східноафриканською рифтовою системою, представляти його як доказ великого розколу Африки в режимі реального часу дещо некоректно.

Геологи вважають, що це був лише локальний прояв постійної рифтової активності. Східноафриканська рифтова система перебуває в цьому процесі близько 25 мільйонів років, і тріщина в Кенії була непрямим натяком на те, які тектонічні процеси відбуваються в Африці.

Карта Східної Африки, на якій показано дві частини Африканської плити (Нубійська і Сомалійська), що розділяються вздовж Східноафриканської рифтової зони Фото: IFLS

З'ясується, що через 5-10 мільйонів років зміни у Східноафриканській рифтовій системі можуть призвести до кардинальної зміни вигляду Землі. Приблизно в цей самий час, імовірно, утвориться новий океан між Сомалійською та Нубійською плитами. Африка втратить свій східний край, який буде відокремлений від решти масиву суші.

Варто пам'ятати, що поверхня Землі перебуває в постійному русі, але він відбувається настільки повільно, що люди цього не помічають.

Суша і море, які ми бачимо сьогодні, Євразія, Північна і Південна Америка, Африка, Антарктида і Океанія, є результатом руху величезних тектонічних плит, які з'єднуються, як шматочки пазла. Але ці шматочки пазла рухаються дуже повільно протягом мільйонів років.

Приблизно 138 мільйонів років тому Південна Америка та Африка розділилися. Якщо ви подивитеся на західне узбережжя Африки і східне узбережжя Південної Америки, ви помітите, що вони ідеально пасують один до одного, як два шматочки пазла, демонструючи, як ці континенти колись були об'єднані в один.

Відділення Східної Африки стане лише ще однією главою у великій геологічній історії Землі.

