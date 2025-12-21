Людство випадково створило бар'єр навколо Землі: що відомо

Це не зовсім силове поле, але воно забезпечує захист нашій планеті.

Відомо, що людство здатне викликати зміни на нашій планеті, навіть випадково, які можуть призвести як до хороших, так і не дуже наслідків. Виявляється, люди можуть переміщати величезні пояси радіації навколо нашої планети і перетворювати їх на бар'єр навіть не підозрюючи про це, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Магнітне поле Землі діє як щит проти небезпечних космічних променів і потужних сонячних вітрів, що складаються із заряджених частинок. Ці частинки можуть досягати нашої планети, а потім вони прямують до полюсів уздовж ліній магнітного поля. Врізаючись в атмосферу, ці частинки викликають появу магнітної бурі, а також полярних сяйв. Магнітне поле також захоплює хмари цих частинок у радіаційних поясах навколо Землі.

Відео дня

Ці радіаційні пояси також відомі як пояси Ван Аллена, і вони були виявлені в 1950-х роках. Форма радіаційних поясів змінюється залежно від взаємодії Сонця і Землі, але їх часто зображують у вигляді двох овалів. Існує невеликий стабільний пояс на висоті від 1000 до 6000 кілометрів над поверхнею Землі і більший, менш стабільний пояс на висоті від 13000 до 60000 кілометрів.

Місія NASA під назвою Van Allen Probes, що складалася з двох космічних апаратів, з 2012 по 2019 рік вивчала радіаційні пояси Землі з неймовірною деталізацією. Одним із відкриттів стало те, що залежно від енергії частинок радіаційні пояси мають абсолютно різний вигляд, тож зображення у вигляді овалу в кращому випадку є обмеженим. Ще одним цікавим відкриттям стало те, що люди втручалися в роботу поясів, самі того не усвідомлюючи.

Можна подумати, що на ці пояси впливають супутники, адже вони перебувають у космосі. Але на радіаційні пояси фактично впливають радіохвилі, в діапазоні дуже низьких частот, які використовуються в радіозв'язку. Ці радіохвилі можуть впливати на рух і положення заряджених частинок у космосі.

Як показали дослідження, за певних умов радіосигнали радіозв'язку в діапазоні дуже низьких частот можуть впливати на властивості високоенергетичного радіаційного середовища навколо Землі.

Таким чином, ці радіохвилі створюють навколо Землі міхур, що відштовхує заряджені частинки, і його протяжність майже точно відповідає внутрішньому краю радіаційних поясів нашої планети. Внутрішній радіаційний пояс Землі, мабуть, змістився далі порівняно з вимірюваннями початку 1960-х років. Це означає, що радіохвилі дуже низьких частот могли відштовхнути радіаційний пояс назовні в міру створення цього бар'єру.

Бар'єр навколо Землі насправді не є силовим полем, але він може відбивати частину космічного випромінювання, що досягає нашої планети.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що водень не може врятувати нашу планету від кліматичної кризи, як передбачалося раніше.

Також Фокус писав про те, якою буде активність Сонця у 2026 році і чи варто чекати найсильніших магнітних бур.