Активність Сонця і сильні магнітні бурі: на що чекати 2026 року (фото)

У 2025 році Сонце було дуже активним і виникло багато потужних сонячних спалахів, а також корональних викидів маси. Ці події призвели до неодноразової появи на Землі магнітної бурі. Наступного року Сонце може піднести нові сюрпризи.

Активність Сонця не є постійною. Вона збільшується протягом 11-річного циклу під час сонячного максимуму та зменшується під час сонячного мінімуму. У період сонячного максимуму на Сонці виникає більше сонячних спалахів і корональних викидів маси. Це часто призводить до частішої появи сильних геомагнітних бур на Землі. Наразі Сонце перебуває в середині 25-го сонячного циклу, який розпочався 2019 року. Кінець 2024 і весь 2025 рік вважається періодом сонячного максимуму. Чого чекати від Сонця у 2026 році, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Найпотужніший спалах на Сонці у 2025 році

Черговий Сонячний максимум настав у жовтні 2024 року і тривав майже весь 2025 рік. Наразі на Сонці спостерігається спад активності, який, імовірно, продовжиться і в 2026 році. Але це не означає, що поява сильних магнітних бур неможлива наступного року.

Цього року на Сонці виникло 19 спалахів класу Х — це найпотужніші сонячні спалахи. Але тільки чотири з них були вищими за рівень Х2. Поки що найпотужніший цього року спалах на Сонці, класу Х5.1, стався 11 листопада, як уже писав Фокус. Для порівняння, у 2024 році на Сонці сталося понад 50 сонячних спалахів класу X, 20 з яких перевищили рівень X2. У 2024 році також було зафіксовано найпотужніший спалах, класу Х9, у 25-му сонячному циклі.

Поки що найпотужніший цього року спалах на Сонці, класу Х5.1, стався 11 листопада Фото: solar-system

Сильні сонячні спалахи зазвичай породжують корональні викиди маси, тобто викиди плазми з атмосфери Сонця. Сильні корональні викиди маси виникають разом зі спалахами класу Х. Якщо потік плазми спрямований на Землю, то він зіштовхується зіткнеться з магнітним полем нашої планети і викликає геомагнітну бурю.

Геомагнітні бурі класифікуються за шкалою від G1 до G5. Цього року виникла третя за силою геомагнітна буря 25-го сонячного циклу, що досягла рівня G4. Це сталося 11 листопада. У 2024 році на Землі виникли дві геомагнітні бурі рівня G5 і G4 у травні та жовтні відповідно. Чи можна очікувати таких самих сильних магнітних бур у 2026 році?

У 2024 році також було зафіксовано найпотужніший спалах, класу Х9, у 25-му сонячному циклі Фото: solar-system

Хоча зараз активність Сонця знижується, це не означає, що немає шансів для появи найпотужніших сонячних спалахів і магнітних бур.

Історично склалося так, що найсильніші подібні події зазвичай відбуваються під час спаду сонячного максимуму. Як показують спостереження, існує ймовірність того, що 2026 року можна буде побачити спалахи класу Х10 і вище. Це означає, що геомагнітні бурі рівня G5 (найпотужніші) також можливі.

Варто зазначити, що 2003 року під час спаду сонячного максимуму на Сонці з'явився спалах класу Х40. У підсумку виникли поспіль одразу дві геомагнітні бурі рівня G5.

Як уже писав Фокус, вчені створили перші докладні карти зовнішнього кордону атмосфери Сонця. Це місце, де сонячна плазма звільняється від магнітного впливу Сонця і відлітає в космос. Карти показують, що ця межа змінює форму в міру того, як Сонце стає більш активним.

Також Фокус писав про те, що марсохід NASA подолав рекордну відстань на Марсі. NASA показало відеоролик, який демонструє рекордний заїзд марсохода Perseverance. Таку відстань за один день ще не долав жоден марсохід.