Марсохід NASA подолав рекордну відстань на Марсі: вчені показали, як це було (відео)

NASA показало відеоролик, який демонструє рекордний заїзд марсохода Perseverance на Марсі. Таку відстань за один день ще не долав жоден марсохід.

Учені з NASA створили спеціальне відео рекордної подорожі марсохода Perseverance поверхнею Червоної планети. Нові дані показують, що він зможе досліджувати Марс щонайменше до 2031 року, пише IFLScience.

Марсохід Perseverance здійснив посадку в кратері Єзеро на Марсі 18 лютого 2021 року. Головне завдання марсохода полягає в пошуку ознак потенційного позаземного життя на Червоній планеті та збір зразків гірських порід і повітря для їхнього доправлення на Землю в межах місії Mars Sample Return. Перебуваючи на Марсі Perseverance зробив кілька важливих відкриттів, які покращують розуміння природи Марса, його минулої водної активності, а також марсохід знайшов потенційні ознаки того, що на Червоній планеті могло бути позаземне життя.

У той час як інженери NASA щодня прокладають курс для марсохода і планують його наукові дослідження, після початку руху він наданий сам собі і покладається на свої автономні системи для подолання несподіваних перешкод на своєму шляху за допомогою навігаційної камери.

За словами вчених, понад 90% шляху марсохід Perseverance подолав в автономному режимі, що дало змогу швидко зібрати різноманітні зразки.

Марсохід Perseverance

NASA представило короткий відеоролик, створений за допомогою об'єднання сотень зображень навігаційної камери Perseverance, який показує рекордний заїзд марсохода, здійснений ним 19 червня 2025 року. Марсохід встановив новий рекорд відстані, подоланої за один марсіанський день.

За словами вчених, за 4 години і 24 хвилини Perseverance, рухаючись на північ, подолав 411,7 метра. Минулий рекорд було встановлено 3 квітня 2023 року, коли марсохід проїхав відстань у 347,7 метра.

На відео можна побачити, як марсохід реагує на рельєф місцевості перед собою. Можна помітити, що марсохід їде своїми власними слідами, залишеними 18 і 19 травня 2025 року, коли він їхав на південь.

До прибуття марсохода Perseverance на Марс рекорд із пройденої відстані за один марсіанський день належав марсоходу NASA Opportunity, який подолав 219 метрів 20 березня 2005 року.

За словами вчених, автономна система пересування дала змогу Perseverance пересуватися значно нерівнішими ділянками місцевості та збільшила середню щоденну відстань руху на порядок, як порівняти з його попередниками, марсоходами Curiosity, Spirit і Opportunity.

Нові оцінки вчених показують, що Perseverance перебуває у відмінному стані і зможе подолати ще щонайменше 60 кілометрів на Марсі. Таким чином він зможе працювати щонайменше до 2031 року.

