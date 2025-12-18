Марсіанський апарат NASA зробив 100-тисячну фотографію Червоної планети (фото)

Камера HiRISE орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter встановила свій власний рекорд за кількістю зроблених зображень поверхні Марса.

NASA показало 100-тисячну фотографію поверхні Червоної планети, зроблену камерою HiRISE орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter, який уже 19 років вивчає Марс, пише Space.

На фотографії під номером 100 000 видно столові гори і дюни в регіоні Syrtis Major, що розташований приблизно за 80 кілометрів на південний схід від кратера Єзеро, де зараз проводить дослідження марсохід NASA Perseverance.

Вчені аналізують зображення, щоб краще зрозуміти джерело перенесеного вітром піску, який затримується в ландшафті регіону, зрештою утворюючи дюни.

Mars Reconnaissance Orbiter вийшов на орбіту навколо Марса в березні 2006 року з метою виявити колишню водну активність на поверхні Червоної планети і проведення низки інших досліджень. Камера HiRISE, здатна розрізняти деталі розміром з кавовий столик на поверхні Марса, зіграла ключову роль у цій місії.

За словами вчених з NASA, за допомогою камери HiRISE можна отримувати фотографії з високою роздільною здатністю різних об'єктів на Марсі, починаючи від ударних кратерів, піщаних дюн і крижаних відкладень, і до потенційних місць посадки майбутніх роботизованих і пілотованих місій. Ці фотографії допомагають поліпшити розуміння Марса і підготуватися до майбутньої висадки астронавтів на Червоній планеті.

Хоча Mars Reconnaissance Orbiter вивчає Марс уже 19 років, це не найтриваліша орбітальна місія NASA на Червоній планеті. З 2001 року навколо Марса обертається космічний апарат Mars Odyssey.

Крім цих двох зондів Марс зараз активно вивчають ще 7 космічних апаратів. Це марсоходи NASA Curiosity і Perseverance, а також орбітальні апарати MAVEN від NASA, Mars Express і Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства, китайська місія "Тяньвень-1" і місія "Аль-Амаль" Об'єднаних Арабських Еміратів.

Але в орбітального апарату MAVEN, як уже писав Фокус, виникли проблеми. Він почав обертатися несподіваним чином і з ним не можуть зв'язатися вчені.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили секрет "демона" на супутнику Юпітера Європа. Астрономи з'ясували ймовірне походження загадкового павукоподібного візерунка, вперше виявленого на супутнику Юпітера Європа в 1998 році.