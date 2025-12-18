Марсианский аппарат NASA сделал 100-тысячную фотографию Красной планеты (фото)

Камера HiRISE орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter установила свой собственный рекорд по количеству сделанных изображений поверхности Марса.

NASA показало 100-тысячную фотографию поверхности Красной планеты, сделанную камерой HiRISE орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, который уже 19 лет изучает Марс, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На фотографии под номером 100 000 видны столовые горы и дюны в регионе Syrtis Major, который находится примерно в 80 километрах к юго-востоку от кратера Езеро, где сейчас проводит исследования марсоход NASA Perseverance.

Ученые анализируют изображение, чтобы лучше понять источник переносимого ветром песка, который задерживается в ландшафте региона, в конечном итоге образуя дюны.

Відео дня

NASA показало 100-тысячную фотографию поверхности Красной планеты, сделанную камерой HiRISE орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

Mars Reconnaissance Orbiter вышел на орбиту вокруг Марса в марте 2006 года с целью обнаружить прошлую водную активность на поверхности Красной планеты и проведения ряда других исследований. Камера HiRISE, способная различать детали размером с кофейный столик на поверхности Марса, сыграла ключевую роль в этой миссии.

По словам ученых из NASA, с помощью камеры HiRISE можно получать фотографии высокого разрешения разных объектов на Марсе, начиная от ударных кратеров, песчаных дюн и ледяных отложений и до потенциальных мест посадки будущих роботизированных и пилотируемых миссий. Эти фотографии помогают улучшить понимание Марса и подготовиться к будущей высадке астронавтов на Красной планете.

Mars Reconnaissance Orbiter. Иллюстрация Фото: NASA

Хотя Mars Reconnaissance Orbiter изучает Марс уже 19 лет, это не самая длительная орбитальная миссия NASA на Красной планете. С 2001 года вокруг Марса вращается космический аппарат Mars Odyssey.

Кроме эти двух зондов Марс сейчас активно изучают еще 7 космических аппаратов. Это марсоходы NASA Curiosity и Perseverance, а также орбитальные аппараты MAVEN от NASA, Mars Express и Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства, китайская миссия "Тяньвэнь-1" и миссия "Аль-Амаль" Объединенных Арабских Эмиратов.

Но у орбитального аппарата MAVEN, как уже писал Фокус, возникли проблемы. Он начал вращаться неожиданным образом и с ним не могут связаться ученые.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли секрет "демона" на спутнике Юпитера Европа. Астрономы выяснили вероятное происхождение загадочного паукообразного узора, впервые обнаруженного на спутнике Юпитера Европа в 1998 году.