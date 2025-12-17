Космический аппарат NASA возле Марса все еще не выходит на связь: произошло нечто странное

Почти две недели космическое агентство США не может связаться с космическим аппаратом MAVEN. Теперь NASA сообщило еще одну плохую новость.

По неизвестной причине космический аппарат MAVEN, один из трех зондов NASA, которые изучают Марс, вращаясь вокруг Красной планеты, с 4 декабря не выходит на связь. Аппарат перестал отвечать на команды с Земли и передавать данные после того, как оказался по другую сторону от Марса во время своего вращения по околомарсианской орбите. Когда MAVEN появился из-за Марса, то перестал передавать данные на Землю. До сих пор связь с зондом не восстановлена и теперь NASA представило еще одну плохую новость, пишет Space.

В новом сообщении NASA сказано, что попытки восстановить связь с космическим аппаратом MAVEN в течение почти двух недель не увенчались успехом. Команда миссии смогла расшифровать фрагмент сигнала, полученного 6 декабря.

Анализ сигнала показал, что космический аппарат MAVEN вращался неожиданным образом, когда вышел из-за Марса. Также данные указывают на то, что что траектория орбиты зонда NASA могла измениться.

Космический аппарат MAVEN прибыл на орбиту вокруг Марса в 2014 году. Его основная задача состояла в изучении атмосферы Красной планеты и того, как она взаимодействует с потоком заряженных частиц, исходящих от Солнца, известным как солнечный ветер.

Основная миссия MAVEN длилась один земной год, и за это время аппарат выполнил свою задачу. Полученные данные помогли ученым понять, как и когда Марс потерял сою толстую и плотную атмосферу, которая миллиарды лет назад позволила существовать жидкой воде на поверхности Красной планеты.

После этого аппарат MAVEN продолжал свою работу, собирая огромное количество информации о Марсе, например, о пылевых бурях, ветрах и полярных сияниях.

Зонд NASA также помогает поддерживать связь с марсоходами NASA Curiosity и Perseverance, которые сейчас изучают поверхность Марса, находясь в кратерах Гейл и Езеро соответственно. Два других орбитальных аппарата NASA, Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Odyssey, продолжают свою работу. Они также поддерживают связь с марсоходами, а потому проблем с этими миссиями нет.

В NASA сообщили, что продолжат попытки восстановить связь MAVEN и надеются, что это получится сделать.

