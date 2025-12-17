Космічний апарат NASA біля Марса все ще не виходить на зв'язок: сталося щось дивне

Майже два тижні космічне агентство США не може зв'язатися з космічним апаратом MAVEN. Тепер NASA повідомило ще одну погану новину.

З невідомої причини космічний апарат MAVEN, один із трьох зондів NASA, які вивчають Марс, обертаючись навколо Червоної планети, з 4 грудня не виходить на зв'язок. Апарат перестав відповідати на команди із Землі і передавати дані після того, як опинився по інший бік від Марса під час свого обертання по навколомарсіанській орбіті. Коли MAVEN з'явився з-за Марса, то перестав передавати дані на Землю. Досі зв'язок із зондом не відновлений і тепер NASA представило ще одну погану новину, пише Space.

У новому повідомленні NASA сказано, що спроби відновити зв'язок із космічним апаратом MAVEN протягом майже двох тижнів не увінчалися успіхом. Команда місії змогла розшифрувати фрагмент сигналу, отриманого 6 грудня.

Аналіз сигналу показав, що космічний апарат MAVEN обертався несподіваним чином, коли вийшов з-за Марса. Також дані вказують на те, що траєкторія орбіти зонда NASA могла змінитися.

Космічний апарат MAVEN прибув на орбіту навколо Марса в 2014 році. Його основне завдання полягало у вивченні атмосфери Червоної планети і того, як вона взаємодіє з потоком заряджених частинок, що виходять від Сонця, відомим як сонячний вітер.

Основна місія MAVEN тривала один земний рік, і за цей час апарат виконав своє завдання. Отримані дані допомогли вченим зрозуміти, як і коли Марс втратив сою товсту і щільну атмосферу, яка мільярди років тому дозволила існувати рідкій воді на поверхні Червоної планети.

Після цього апарат MAVEN продовжував свою роботу, збираючи величезну кількість інформації про Марс, наприклад, про пилові бурі, вітри і полярні сяйва.

Зонд NASA також допомагає підтримувати зв'язок із марсоходами NASA Curiosity і Perseverance, які зараз вивчають поверхню Марса, перебуваючи в кратерах Гейл і Єзеро відповідно. Два інших орбітальних апарати NASA, Mars Reconnaissance Orbiter і Mars Odyssey, продовжують свою роботу. Вони також підтримують зв'язок із марсоходами, а тому проблем із цими місіями немає.

У NASA повідомили, що продовжать спроби відновити зв'язок MAVEN і сподіваються, що це вдасться зробити.

