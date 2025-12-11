У NASA проблеми: щось сталося з апаратом, який 11 років вивчає Марс, з ним немає зв'язку

NASA втратило зв'язок з орбітальним апаратом MAVEN, коли той зник за Червоною планетою. Причини цієї аномалії з'ясовуються.

З космічним апаратом MAVEN щось сталося, коли він перебував на орбіті на зворотному боці Марса. До цього апарат працював нормально і передавав дані на Землю. Але тепер із ним втрачено зв'язок. Зонд MAVEN — це один із трьох діючих апаратів NASA на орбіті навколо Марса, і він допомагає марсоходам передавати дані на Землю. Причини втрати зв'язку з'ясовуються, пише Space.

NASA втратило зв'язок уперше на тривалий час із космічним апаратом MAVEN, який уже 11 років вивчає атмосферу Марса і слугує ретранслятором зв'язку для марсоходів NASA Perseverance і Curiosity, які працюють на поверхні Червоної планети.

Короткочасна втрата зв'язку можлива, коли орбітальний апарат перебуває на зворотному боці Марса, адже планета може блокувати сигнали. Зазвичай зв'язок швидко відновлюють, але тепер вченим з NASA не вдалося це зробити, коли зонд MAVEN з'явився з-за зворотного боку Марса.

Згідно з повідомленням NASA, це справжня аномалія і зараз триває розслідування можливих причин її виникнення. Також уже кілька днів NASA намагається відновити зв'язок із космічним апаратом MAVEN. Додаткову інформацію про стан марсіанського зонда буде надано в міру її надходження, заявили в NASA.

У космічному агентстві США повідомили, що жодних проблем в апарата MAVEN не було виявлено до того, як він зник за Марсом. Поки невідомо, що з ним там сталося.

Космічний апарат MAVEN було запущено в космос у листопаді 2013 року і вже через 10 місяців він вийшов на орбіту навколо Марса. 11 років він вивчає атмосферу Червоної планети та її еволюцію з плином часу. Дані апарату допомагають краще зрозуміти, як розріджена і тонка атмосфера Марса взаємодіє з сонячним вітром, постійним потоком заряджених частинок, що вилітають із Сонця.

Завдяки даним MAVEN вчені дійшли висновку, що втратив більшу частину своєї атмосфери через активність Сонця і перетворився з вологого і теплого світу на сухий і холодний, яким він є сьогодні.

Крім MAVEN навколо Марса обертаються також апарати NASA Mars Reconnaissance Orbiter, запущений 2005 року, і Mars Odyssey, запущений 2001 року.

