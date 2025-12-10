У Землі є хвіст: він простягається щонайменше на 2 мільйони кілометрів у космос (фото)

За деякими оцінками, хвіст нашої планети може простягатися на відстань до 6 мільйонів кілометрів. Це в 500 разів більше за діаметр Землі.

Мабуть, найвідомішими космічними хвостами є хвости комет. Це потоки газу і пилу, які вилітають позаду комети, коли вона нагрівається теплом Сонця. Але комети — це не єдині об'єкти, у яких з'являються хвости. Наприклад, хвіст є у планети Меркурій, а також у Землі. Хоча це два абсолютно різні об'єкти. За оцінками вчених, хвіст Землі може простягатися в космос на відстань від 2 до 6 мільйонів кілометрів, пише IFLScience.

У Меркурія неймовірно розріджена атмосфера, але в ній міститься натрій, який переміщується під впливом сонячного випромінювання. Тиск випромінювання переміщує атоми натрію і змушує їх світитися помаранчевим кольором. У певні періоди року натрій виривається з атмосфери Меркурія і створює довгий хвіст, що світиться, біля першої планети від Сонця.

Хвіст Землі менш помітний, ніж хвіст Меркурія, і складається він із плазми. У нашої планети є магнітне поле, яке пронизує її магнітосферу. Це область, яка захищає нас від шкідливого сонячного випромінювання і корональних викидів маси з поверхні Сонця. Ці викиди являють собою намагнічену плазму, що складається з електрично заряджених частинок. Магнітосфера визначає поведінку цих частинок у космосі поблизу нашої планети. Також магнітосфера захоплює сонячну плазму. Саме ця плазма утворює хвіст Землі, оскільки частина потоків плазми рухається до Сонця.

Плазмовий хвіст Землі. Фотографія апарату NASA IMAGE Фото: solar-system

Вважається, плазмовий хвіст Землі виникає через постійний вплив сонячного вітру, що складається із заряджених частинок, на магнітосферу. Це спотворює її форму. У результаті магнітосфера витягується і перетворюється на щось схоже на краплю дощу. Хвіст цієї краплі являє собою так званий магнітосферний хвіст Землі. Хоча він, як правило, є постійним утворенням, він перебуває у владі сонячного вітру. Цей потік плазми може змінити форму хвоста під час особливо сильних корональних викидів маси.

Незважаючи на зміни в розмірі та формі магнітосфери, вважається, що сонячний вітер розтягує магнітосферний хвіст Землі, можливо, на відстань від 2 до 6 мільйонів кілометрів. Точно визначити його протяжність досить складно.

Хоча цей хвіст вивчали різні космічні апарати, багато загадок залишаються нерозгаданими. Це пов'язано з тим, що магнітосферний хвіст дуже великий і завжди тягнеться від нічного боку Землі в протилежному напрямку від Сонця.

