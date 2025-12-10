У Земли есть хвост: он простирается как минимум на 2 миллиона километров в космос (фото)

По некоторым оценкам, хвост нашей планеты может простираться на расстояние до 6 миллионов километров. Это в 500 раз больше диаметра Земли.

Пожалуй, самыми известными космическими хвостами являются хвосты комет. Это потоки газа и пыли, которые вылетают позади кометы, когда она нагревается теплом Солнца. Но кометы — это не единственные объекты, у которых появляются хвосты. Например, хвост есть у планеты Меркурий, а также у Земли. Хотя это два совершенно разных объекта. По оценкам ученых, хвост Земли может простираться в космос на расстояние от 2 до 6 миллионов километров, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

У Меркурия невероятно разреженная атмосфера, но в ней содержится натрий, который перемещается под воздействием солнечного излучения. Давление излучения перемещает атомы натрия и заставляет их светиться оранжевым цветом. В определенные периоды года натрий вырывается из атмосферы Меркурия и создает длинный светящийся хвост у первой планеты от Солнца.

Відео дня

Хвост Земли менее заметен, чем хвост Меркурия, и состоит он из плазмы. У нашей планеты есть магнитное поле, которое пронизывает ее магнитосферу. Это область, которая защищает нас от вредного солнечного излучения и корональных выбросов массы с поверхности Солнца. Эти выбросы представляют собой намагниченную плазму, состоящую из электрически заряженных частиц. Магнитосфера определяет поведение этих частиц в космосе вблизи нашей планеты. Также магнитосфера захватывают солнечную плазму. Именно эта плазма образует хвост Земли, поскольку часть потоков плазмы движется к Солнцу.

Плазменный хвост Земли. Фотография аппарата NASA IMAGE Фото: NASA

Считается, плазменный хвост Земли возникает из-за постоянного воздействия солнечного ветра, состоящего из заряженных частиц, на магнитосферу. Это искажает ее форму. В результате магнитосфера вытягивается и превращается в нечто похожее на каплю дождя. Хвост этой капли представляет собой так называемый магнитосферный хвост Земли. Хотя он, как правило, является постоянным образованием, он находится во власти солнечного ветра. Этот поток плазмы может изменить форму хвоста во время особенно сильных корональный выбросов массы.

Несмотря на изменения в размере и форме магнитосферы, считается, что солнечный ветер растягивает магнитосферный хвост Земли, возможно, на расстояние от 2 до 6 миллионов километров. Точно определить его протяженность довольно сложно.

Хотя этот хвост изучали разные космические аппараты, многие загадки остаются неразгаданными. Это связано с тем, что магнитосферный хвост очень большой и всегда тянется от ночной стороны Земли в противоположном направлении от Солнца.

Как уже писал Фокус, физики искали загадочную темную частицу Вселенной и обнаружили нечто интригующее. Ученым не удалось обнаружить неуловимый компонент Вселенной, но они продвинулись вперед к раскрытию некоторых тайн темной материи.

Также Фокус писал о том, что в ближайшем будущем даже днем можно будет наблюдать чрезвычайно яркий взрыв сверхновой. Ученые считают, что этот взрыв произойдет из-за столкновения двух близко расположенных друг к другу звезд.