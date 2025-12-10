Эта звезда скоро погибнет в результате ядерного взрыва: его можно будет увидеть даже днем

Яркая двойная звезда V Стрелы взорвется сверхновой в течение ближайших 100 лет. Этот взрыв будет виден невооруженным глазом даже на дневном небе среди лучей Солнца.

Ученые пришли к выводу, что очень яркая двойная звезда V Стрелы вскоре может осветить небо сиянием тысяч Солнц. Это произойдет в результате взрывной смерти двойной звезды и это событие будет видно с Земли невооруженным глазом не только ночью, но и днем. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Live Science.

Двойная звездная система V Стрелы находится на расстоянии примерно 10 000 световых лет от нас. Она состоит из звезды типа белый карлик (плотный остаток умершей звезды, похожей на Солнце) и обычной звезды. При этом белый карлик забирает вещество у своего компаньона с огромной скоростью.

Две звезды находятся так близко к другу, что постепенно сближаются. Астрономы выяснили, что это приведет к тому, что две звезды столкнуться и произойдет взрыв сверхновой, который положит конец жизни данной двойной системы. Ученые считают, что взрыв сверхновой будет настолько ярким, что его можно будет увидеть с Земли даже днем. И произойдет этот взрыв в течение ближайших 100 лет. Предварительные расчеты показывают, что очень яркая сверхновая может появиться примерно в 2067 году, но это событие может произойти раньше или позже.

Авторы исследования также смогли уточнить массу звезд в системе V Стрелы, чего не удавалось ранее. Результаты показывают, что белый карлик и его звезда компаньон имеют примерно одинаковую массу, которая эквивалента массе Солнца.

В системе V Стрелы белый карлик забирает вещество у свего компаньона. Иллюстрация Фото: Live Science

Астрономы также определили, что V Стрелы является сверхмягким источником рентгеновского излучения, то есть система создает рентгеновское излучение с более низкой энергией по сравнению с жесткими источниками, такими как активные черные дыры и сталкивающиеся нейтронные звезды.

По словам ученых, огромная гравитационная активность V Стрелы вызывает устойчивую термоядерную реакцию на поверхности белого карлика, превращая его во вращающуюся ядерную бомбу.

V Стрелы практически постоянно примерно в 100 раз ярче других переменных звездных систем. Скорость падающего вещества на белый карлик резко меняется, поскольку он изо всех сил пытается поглотить все вещество, которое забирает у своего партнера. Накопление вещества на белом карлике, вероятно, приведет к взрыву новой в ближайшие годы, во время которой V Стрелы станет видна невооруженным глазом. Взрывы новой, которые по сути являются ядерными взрывами на поверхности белого карлика будут происходить часто в течение ближайших десятков лет.

Новые данные указывают, что эти взрывы будут предвестниками взрыва сверхновой, который возникнет после того, как две звезды в системе V Стрелы столкнуться.

