Ця зірка скоро загине внаслідок ядерного вибуху: її можна буде побачити навіть удень

Яскрава подвійна зірка V Стріли вибухне надновою протягом найближчих 100 років. Цей вибух буде видно неозброєним оком навіть на денному небі серед променів Сонця.

Учені дійшли висновку, що дуже яскрава подвійна зірка V Стріли незабаром може освітити небо сяйвом тисяч Сонць. Це станеться внаслідок вибухової смерті подвійної зірки і цю подію буде видно із Землі неозброєним оком не тільки вночі, а й удень. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Live Science.

Подвійна зоряна система V Стріли розташована на відстані приблизно 10 000 світлових років від нас. Вона складається із зірки типу білий карлик (щільний залишок померлої зірки, схожої на Сонце) і звичайної зірки. При цьому білий карлик забирає речовину у свого компаньйона з величезною швидкістю.

Дві зірки знаходяться так близько одна до одної, що поступово зближуються. Астрономи з'ясували, що це призведе до того, що дві зірки зіштовхнуться і станеться вибух наднової, який покладе край життю цієї подвійної системи. Вчені вважають, що вибух наднової буде настільки яскравим, що його можна буде побачити із Землі навіть удень. І станеться цей вибух протягом найближчих 100 років. Попередні розрахунки показують, що дуже яскрава наднова може з'явитися приблизно у 2067 році, але ця подія може статися раніше або пізніше.

Автори дослідження також змогли уточнити масу зірок у системі V Стріли, чого не вдавалося раніше. Результати показують, що білий карлик і його зірка компаньйон мають приблизно однакову масу, яка еквівалентна масі Сонця.

У системі V Стріли білий карлик забирає речовину у свого компаньйона. Ілюстрація Фото: Live Science

Астрономи також визначили, що V Стріли є надм'яким джерелом рентгенівського випромінювання, тобто система створює рентгенівське випромінювання з більш низькою енергією порівняно з жорсткими джерелами, такими як активні чорні діри і нейтронні зірки, які стикаються.

За словами вчених, величезна гравітаційна активність V Стріли спричиняє стійку термоядерну реакцію на поверхні білого карлика, перетворюючи його на ядерну бомбу, що обертається.

V Стріли практично постійно приблизно в 100 разів яскравіші за інші змінні зоряні системи. Швидкість падаючої речовини на білий карлик різко змінюється, оскільки він щосили намагається поглинути всю речовину, яку забирає у свого партнера. Накопичення речовини на білому карлику, ймовірно, призведе до вибуху нової в найближчі роки, під час якої V Стріли стане видно неозброєним оком. Вибухи нової, які по суті є ядерними вибухами на поверхні білого карлика, відбуватимуться часто протягом найближчих десятків років.

Нові дані вказують, що ці вибухи будуть провісниками вибуху наднової, який виникне після того, як дві зірки в системі V Стріли зіштовхнуться.

