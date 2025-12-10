Астрономи виявили найстарішу наднову серед відомих: їй 13 млрд років (фото)

Коли вмирають масивні зірки, вони вибухають надновою. Світло цих подій дуже яскраве і видно на відстані в мільйони і навіть мільярди світлових років. Тепер же астрономи виявили найдальший вибух масивної зірки.

Учені за допомогою космічного телескопа Вебб виявили найвіддаленішу, а отже найстарішу наднову серед відомих. Масивні зірки вибухають надновою і перетворюються на нейтронні зірки або на чорні діри, коли в них закінчується водневе паливо для термоядерного синтезу, що підтримує їхнє життя. До цього відкриття найстарішою надновою була та, що виникала через 1,8 млрд років після Великого вибуху. Тепер же астрономи виявили нового рекордсмена — наднову, яка вибухнула через 730 млн років після Великого вибуху, що дав початок Всесвіту 13,8 млрд років тому. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Відео дня

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Спочатку астрономи за допомогою космічних обсерваторій виявили потужний гамма-сплеск, тобто гамма-випромінювання, що виходить з дуже глибокого космосу. Цей гамма-сплеск отримав назву GRB 250314A. Такі викиди гамма-випромінювання виникають під час вибуху наднової і свідчать про те, що масивна зірка зруйнувалася і перетворилася на чорну діру.

Розрахунки астрономів показали, що гамма-випромінювання переміщалося до нас протягом 13 мільярдів років. Вчені припустили, що гамма-сплеск пов'язаний із вибухом наднової і за допомогою космічного телескопа Вебб їм вдалося її виявити.

Слабка пляма світла від наднової, що спричинила гамма-сплеск GRB 250314A, зафіксована космічним телескопом Вебб Фото: solar-system

За словами авторів дослідження, це найдальша і найстаріша наднова серед відомих. Минулий найдавніший вибух масивної зірки стався через 1,8 млрд років після Великого вибуху, тобто йому 12 мільярдів років. Але виявлена наднова виникла 13 мільярдів років тому.

Цікаво, що астрономи раніше виявили лише кілька гамма-сплесків, які сталися протягом першого мільярда років існування Всесвіту. Космічний телескоп Вебб також зміг ідентифікувати галактику, в якій стався вибух наднової, і змогли дещо дізнатися про галактичне оточення цього стародавнього вибуху зірки.

Художні зображення початкового спалаху гамма-випромінювання (ліворуч) і наднової Фото: solar-system

Астрономи з'ясували, що дуже далека галактика схожа на інші галактики, що існували в той самий час. Також спектр світла наднової виглядає разюче схожим на спектр світла сучасних вибухів наднових. Учені також дійшли висновку, що маса зірки, яка вибухнула, не є аномальною і схожа на масу сучасних масивних зірок.

І все ж астрономи вважають, що подальші спостереження можуть показати деякі відмінності, з огляду на те, що наднова вибухнула в той період історії Всесвіту, коли в ньому було набагато менше важких хімічних елементів. Тобто елементів важчих за водень і гелій.

Як би там не було, виявлена наднова поки що є рекордсменом серед подібних відомих астрономам подій.

Як уже писав Фокус, надмасивна чорна діра викинула матерію з рекордною швидкістю. Астрономи вперше виявили настільки швидкий викид матерії величезною чорною дірою. Швидкість викиду склала 20% від швидкості світла.

Також Фокус писав про те, що внаслідок вибуху наднової померла гігантська зірка, яка була приблизно в 500 разів більшою за Сонце. Смерть зірки сталася на відстані 22 мільйони світлових років від нас.