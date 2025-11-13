Катастрофа в космосі розірвала зірку на частини: вона була в 500 разів більшою за Сонце (фото)

Унаслідок вибуху наднової померла гігантська зірка, яка була приблизно в 500 разів більшою за Сонце. Смерть зірки сталася на відстані 22 мільйони світлових років від нас.

Астрономи вперше побачили момент, коли ударна хвиля вибуху наднової проривається крізь поверхню вмираючої зірки. Згідно з дослідженням, цей вибух виявився напрочуд симетричним. Нові дані дадуть змогу вченим виключити деякі моделі і зміцнити інші, що описують механізми виникнення ударної хвилі під час вибуху наднової, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Побачити момент, коли ударна хвиля вибуху наднової проривається крізь поверхню вмираючої зірки, раніше було дуже складно. По-перше, астрономам рідко вдавалося спостерігати вибух наднової на початковій стадії, а по-друге, навіть якщо це вдавалося, то зірки, що помирали, перебували надто далеко, щоб роздивитися всі деталі.

Відео дня

Але нарешті астрономам вдалося побачити подробиці вибуху наднової, що отримала назву SN 2024ggi, яка виникла в спіральній галактиці NGC 3621, розташованій за 22 мільйони світлових років від нас. Для цього астрономи використовували наземний телескоп VLT, за допомогою якого астрономи спостерігали вибух наднової на початкових стадіях. Зокрема, астрономи вперше побачили фазу, під час якої речовина, прискорена вибухом поблизу центру зірки, пронизала її поверхню.

Унаслідок вибуху наднової померла масивна зірка, яка була червоним надгігантом. Розрахунки вчених показали, що її маса була в 12-15 разів більшою за масу Сонця. При цьому зірка мала діаметр приблизно 500 млн км, що майже в 500 разів більше за розмір Сонця.

Такі зірки вмирають, коли в їхньому ядрі більше не відбувається термоядерний синтез, що призводить до гравітаційного стискання ядра і появи нейтронної зірки. Шари вмираючої зірки, що оточують ядро, обрушуються на нього, а потім відскакують назовні, спричиняючи вибух, який розриває зірку на частини.

Наднова SN 2024ggi (у білому колі) у спіральній галактиці NGC 3621 Фото: ESO

Зірка, яку розривали зсередини, почала різко збільшувати свою яскравість, але оскільки червоний надгігант мав величезний розмір, ударній хвилі наднової знадобилося близько доби, щоб прорватися через видиму поверхню зірки.

За словами вчених, спостереження за моментом виникнення ударної хвилі наднової вкрай важливе для розуміння того, як саме зірка вибухає. При цьому вченим вдалося отримати дані про геометрію вибуху. Це дає інформацію про еволюцію зірок і фізичні процеси, які призводять до вибухів наднових.

Дослідження показало, що форма вибуху була схожа на форму оливки або винограду. Виявилося, що вибух поширювався напрочуд симетрично і продовжував поширюватися навіть під час зіткнення з речовиною, що оточує зірку.

За словами вчених, результати дослідження вказують на існування спільного фізичного механізму, який визначає вибух багатьох масивних зірок, і який має чітко виражену симетрію і діє у великих масштабах.

Нові дані дадуть змогу вченим виключити деякі моделі і зміцнити інші, що описують механізми виникнення ударної хвилі під час вибуху наднової.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що вибухи наднових є причиною різких змін клімату на Землі в минулому і можуть вплинути на клімат нашої планети в майбутньому.

Також Фокус писав про те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS проявляє несподівану активність. На новому зображенні об'єкта 3I/ATLAS, який вважається міжзоряною кометою, видно довгий іонний хвіст. Він з'явився в результаті викиду газу і пилу.