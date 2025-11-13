Катастрофа в космосе разорвала звезду на части: она была в 500 раз больше Солнца (фото)

В результате взрыва сверхновой умерла гигантская звезда, которая была примерно в 500 раз больше Солнца. Смерть звезды произошла на расстоянии 22 миллиона световых лет от нас.

Астрономы впервые увидели момент, когда ударная волна взрыва сверхновой прорывается сквозь поверхность умирающей звезды. Согласно исследованию, этот взрыв оказался удивительно симметричным. Новые данные позволят ученым исключить некоторые модели и укрепить другие, описывающие механизмы возникновения ударной волны при взрыве сверхновой, пишет Space.

Увидеть момент, когда ударная волна взрыва сверхновой прорывается сквозь поверхность умирающей звезды, ранее было очень сложно. Во-первых, астрономам редко удавалось наблюдать взрыв сверхновой на начальной стадии, а во-вторых, даже если это удавалось, то умирающие звезды находились слишком далеко, чтобы рассмотреть все детали.

Но наконец-то астрономам удалось увидеть подробности взрыва сверхновой, получившей название SN 2024ggi, которая возникла в спиральной галактике NGC 3621, расположенной в 22 миллионах световых лет от нас. Для этого астрономы использовали наземный телескоп VLT, с помощью которого астрономы наблюдали взрыв сверхновой на начальных стадиях. В частности, астрономы впервые увидели фазу, во время которой вещество, ускоренное взрывом вблизи центра звезды, пронзило ее поверхность.

В результате взрыва сверхновой умерла массивная звезда, которая была красным сверхгигантом. Расчеты ученых показали, что ее масса была в 12-15 раз больше массы Солнца. При этом звезда имела диаметр примерно 500 млн км, что почти в 500 раз больше размера Солнца.

Такие звезды умирают, когда в их ядре больше не происходит термоядерный синтез, что приводит к гравитационному сжатия ядра и появлению нейтронной звезды. Слои умирающей звезды, окружающие ядро, обрушиваются на него, а затем отскакивают наружу, вызывая взрыв, который разрывает звезду на части.

Сверхновая SN 2024ggi (в белом круге) в спиральной галактике NGC 3621 Фото: ESO

Звезда, разрываемая изнутри, начала резко увеличивать свою яркость, но поскольку красный сверхгигант имел огромный размер, ударной волне сверхновой потребовалось около суток, чтобы прорваться через видимую поверхность звезды.

По словам ученых, наблюдение за моментом возникновения ударной волны сверхновой крайне важно для понимания того, как именно звезда взрывается. При этом ученым удалось получить данные о геометрии взрыва. Это дает информацию об эволюции звезд и физических процессах, которые приводят к взрывам сверхновых.

Исследование показало, что форма взрыва была похожа на форму оливки или винограда. Оказалось, что взрыв распространялся удивительно симметрично и продолжал распространяться даже при столкновении с веществом, окружающим звезду.

По словам ученых, результаты исследования указывают на существование общего физического механизма, который определяет взрыв многих массивных звезд, и который обладает четко выраженной симметрией и действует в больших масштабах.

Новые данные позволят ученым исключить некоторые модели и укрепить другие, описывающие механизмы возникновения ударной волны при взрыве сверхновой.

