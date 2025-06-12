Угроза из космоса: в любой момент времени Земля может измениться до неузнаваемости

Когда звезды взрываются сверхновой, то происходит выброс высокоэнергетических частиц, которые могут преодолеть тысячи световых лет во время путешествия через галактики. Ученые считают, что сверхновые являются причиной резких изменений климата на Земле в недавнем прошлом и могут повлиять на климат в будущем.

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Одними из самых мощных взрывных событий в космосе являются сверхновые. Когда у звезды, масса которой намного больше, чем у Солнца, больше нет возможности поддерживать термоядерный синтез водорода в ядре, она умирает и взрывается сверхновой. В результате в космос улетают высокоэнергетические частицы, которые могут достичь и Земли, как описано в исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

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Ученые говорят, что потоки частиц сверхновых в прошлом могли достичь Земли и вызвать резкие изменения климата на нашей планете. Исследователи изучили годичные кольцо древних деревьев за период в 15 000 лет и обнаружили 11 пиков радиоактивного углерода. Поскольку деревья в процессе роста впитывают атмосферный углерод в свои стволы, ученые могут заглянуть в древние атмосферные условия. Углерод в деревьях, как считают ученые, появился из-за того, что излучение сверхновых привело к распаду метана в атмосфере нашей планеты.

Согласно исследованию, сильный поток высокоэнергетических частиц сверхновых проник в атмосферу, что привело к истончению озонового слоя, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения Солнца. В то же время излучение сверхновых разрушило метан, который помогает удерживать тепло на Земле.

Ученые считают, что это привело к похолоданию на нашей планете и увеличению количества ультрафиолетового излучения. Это могло не только изменить климат, но и привести к выборочному вымиранию животных. Исследователи говорят, что они создали наиболее точную модель влияния сверхновых на Землю благодаря новым данным космических телескопов.

Авторы исследования считают, что излучение сверхновых может менять состав атмосферы Земли. То, что было описано выше и произошло в прошлом с нашей планетой, может случиться и в будущем, когда в Землю врежется новый поток высокоэнергетических частиц сверхновой.

Снова может возникнуть похолодание на планете, но также люди могут пострадать от вредного излучения Солнца, которого станет намного больше.

Крабовидная туманность - остаток сверхновой Фото: NASA

Понимание влияния взрывов сверхновых на нашу планету может помочь лучше подготовиться к таким событиям. Некоторые ученые считают, что огромная звезда Бетельгейзе, которая находится относительно недалеко от нас, в любой момент времени в течение ближайших 100 000 может взорваться сверхновой.

Самые известные сверхновые

SN 1006 считается самой яркой сверхновой в истории человечества, наблюдаемой с Земли. Она появилась в 1006 году и была видна даже днем на протяжении нескольких недель и оставалась видимой невооруженным глазом около 18 месяцев.

SN 1054 – эта сверхновая появилась в 1054 году в созвездии Тельца. Она также была очень яркой и ее наблюдали в течение 23 дней. После взрыва образовалась Крабовидная туманность.

SN 1572 – эту сверхновую наблюдали в 1572 году. Эта сверхновая является важным "маяком"" для измерения расстояний в космосе.

SN 1604 — эта сверхновая появилась в 1604 году. Это последняя сверхновая в нашей галактике Млечный Путь, которую можно было наблюдать невооруженным глазом.

SN 1987A – это самая близкая и лучше всего изученная сверхновая со времен изобретения телескопа, которая появилась в 1987 году Большом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике Млечного Пути, на расстоянии около 168 000 световых лет от нас.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новый класс космических взрывов, которые намного мощнее сверхновых, хотя происходят намного реже.

Также Фокус писал о том, что физики создали самую маленькую скрипку в мире. Это достижение позволит создать новые технологии.