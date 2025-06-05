Астрономы обнаружили самый мощный взрыв в космосе с момента рождения Вселенной: что это

Ученые открыли совершенно новый класс космических взрывов, и они происходят примерно в 10 миллионов раз реже, чем взрывы сверхновых.

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Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Popular Science.

В космосе постоянно происходят разные взрывы, связанные с теми или иными астрономическими событиями. Теперь же используя архивные данные космического телескопа Gaia астрономы обнаружили самый мощный космический взрыв с момента рождения Вселенной 13,8 млрд лет назад. Во время этих событий выделяется больше всего энергии и их назвали экстремальные ядерные транзиенты (ЭЯТ).

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Ничего подобного астрономы ранее не видели. Обнаруженный ЭЯТ получил название Gaia18cdj и он выделил в 25 раз больше энергии, чем все известные взрывы сверхновых. Стандартный взрыв сверхновой (так умирают массивные звезды) выделяет за год столько же энергии, сколько может выделить Солнце за всю свою жизнь, которая длится 10 млрд лет (сейчас Солнцу примерно 4,6 млрд лет). Gaia18cdj смог выделить за год столько же энергии, которая равна энергии 100 Солнц за тот же период.

Ученые выяснили, что источником этих взрывов является разрушение звезд сверхмассивными черными дырами, расположенными в центрах галактик. Астрономам уже известно, что когда какая-то звезда подлетает близко к сверхмассивной черной дыре, последняя своей гравитацией разрушает эту звезду. Это известно, как событие приливного разрушения. В результате происходит взрыв в виде вспышки света, когда выделяется огромное количество энергии.

Ученые выяснили, что источником этих взрывов является разрушение звезд сверхмассивными черными дырами, расположенными в центрах галактик Фото: Popular Science

Но экстремальные ядерные транзиенты, как говорят ученые, не похожи на события приливного разрушения, хотя и происходят во время разрушения черной дырой ближайшей звезды. ЭЯТ намного ярче и светятся в течение нескольких лет. Также ученые выяснили, что ЭЯТ являются не только самыми мощными взрывами, но и, возможно, самыми редкими. Они происходят примерно в 10 млн раз реже, чем взрывы сверхновых.

Авторы исследования говорят, что новый класс космических взрывов можно использовать для изучения сверхмассивных черных дыр в центрах далеких галактик. В частности, это касается роста огромных черных дыр.

Астрономы говорят, что из-за того, что подобные явления находятся очень далеко от нас, есть возможность заглянуть в прошлое Вселенной. Наблюдения за ЭЯТ дают представление о росте черных дыр, когда Вселенной было примерно 7 млрд лет.

Также Фокус писал о том, что черные дыры ничего не засасывают в себя и все превращают в спагетти.

Как уже писал Фокус, ученые создали сферу, которая может катиться по вертикальной поверхности. При этом сфера не скользит и не падает вниз под действием гравитации. Ученые говорят, что это бросает вызов пониманию физики.

Также Фокус писал о том, что убийцы городов возле Венеры могут врезаться в нашу планету. Ученые считают, что пока не обнаруженные крупные астероиды, которые находятся возле планеты Венера в будущем могут столкнуться с Землей и нанести большой ущерб.