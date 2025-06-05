Астрономи виявили найпотужніший вибух у космосі з моменту народження Всесвіту: що це

Вчені відкрили абсолютно новий клас космічних вибухів, і вони відбуваються приблизно в 10 мільйонів разів рідше, ніж вибухи наднових.

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Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Popular Science.

У космосі постійно відбуваються різні вибухи, пов'язані з тими чи іншими астрономічними подіями. Тепер же використовуючи архівні дані космічного телескопа Gaia, астрономи виявили найпотужніший космічний вибух з моменту народження Всесвіту 13,8 млрд років тому. Під час цих подій виділяється найбільше енергії і їх назвали екстремальні ядерні транзієнти (ЕЯТ).

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Нічого подібного астрономи раніше не бачили. Виявлений ЕЯП отримав назву Gaia18cdj і він виділив у 25 разів більше енергії, ніж усі відомі вибухи наднових. Стандартний вибух наднової (так помирають масивні зірки) виділяє за рік стільки ж енергії, скільки може виділити Сонце за все своє життя, яке триває 10 млрд років (зараз Сонцю приблизно 4,6 млрд років). Gaia18cdj зміг виділити за рік стільки ж енергії, яка дорівнює енергії 100 Сонць за той самий період.

Учені з'ясували, що джерелом цих вибухів є руйнування зірок надмасивними чорними дірами, розташованими в центрах галактик. Астрономам уже відомо, що коли якась зірка підлітає близько до надмасивної чорної діри, остання своєю гравітацією руйнує цю зірку. Це відомо, як подія приливного руйнування. У результаті відбувається вибух у вигляді спалаху світла, коли виділяється величезна кількість енергії.

Вчені з'ясували, що джерелом цих вибухів є руйнування зірок надмасивними чорними дірами, розташованими в центрах галактик Фото: Popular Science

Але екстремальні ядерні транзієнти, як кажуть учені, не схожі на події приливного руйнування, хоча й відбуваються під час руйнування чорною дірою найближчої зірки. ЕЯТ набагато яскравіші та світяться протягом кількох років. Також учені з'ясували, що ЕЯП є не тільки найпотужнішими вибухами, а й, можливо, найрідкіснішими. Вони відбуваються приблизно в 10 млн разів рідше, ніж вибухи наднових.

Автори дослідження кажуть, що новий клас космічних вибухів можна використовувати для вивчення надмасивних чорних дір у центрах далеких галактик. Зокрема, це стосується зростання величезних чорних дір.

Астрономи кажуть, що через те, що подібні явища знаходяться дуже далеко від нас, є можливість зазирнути в минуле Всесвіту. Спостереження за ЕЯТ дають уявлення про зростання чорних дір, коли Всесвіту було приблизно 7 млрд років.

Також Фокус писав про те, що чорні діри нічого не засмоктують у себе і все перетворюють на спагеті.

Як уже писав Фокус, вчені створили сферу, яка може котитися по вертикальній поверхні. При цьому сфера не ковзає і не падає вниз під дією гравітації. Вчені кажуть, що це кидає виклик розумінню фізики.

Також Фокус писав про те, що вбивці міст біля Венери можуть врізатися в нашу планету. Вчені вважають, що поки не виявлені великі астероїди, які знаходяться біля планети Венера, в майбутньому можуть зіткнутися із Землею і завдати великої шкоди.