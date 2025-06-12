Физики создали самую маленькую скрипку в мире: нужна не для игры, а для чего (видео)

Физики из Университета Лафборо в Великобритании применили новейшие технологии нанолитографии (создание узоров на материалах в наименьших возможных масштабах), чтобы создать рисунок скрипки шириной всего 13 микрон. Это тоньше человеческого волоса, который обычно имеет диаметр до 180 микрон. Это достижение позволит создать новые технологии.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Физики на самом деле создали не музыкальный инструмент, а лишь крошечный рисунок скрипки, но это достижение показывает способы, с помощью которых можно создать следующее поколение электронных устройств.

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По словам физика Келли Моррисон, после полного понимания поведения материалов, можно начать применять эти знания для разработки новых технологий, будь то повышение эффективности вычислений или поиск новых способов получения энергии. Но сначала нужно понять фундаментальную науку, и эта система позволяет сделать это.

Физики создали самую маленькую скрипку в мире в течение четырех этапов. Сначала использовалась очень тонкая и горячая игла для нанесения рисунка скрипки на чипе, покрытом полимером. Далее часть полимера, на котором был нанесен рисунок, растворили. После этого образованную полость в полимере заполнили платиной, которая является материалом, из которого на самом деле сделана скрипка. На последнем этапе чип и оставшийся полимер удалили и осталась лишь скрипка.

Физики на самом деле создали не музыкальный инструмент, а лишь крошечный рисунок скрипки, но это достижение показывает способы, с помощью которых можно создать следующее поколение электронных устройств Фото: ScienceAlert

Это мало чем отличается от процесса трафаретной печати, где чернила продавливаются через трафарет, чтобы создать изображение на нижнем слое, хотя в этом случае масштаб был намного меньше, а оборудование намного больше. Установка, с помощью которой была создана микроскопическая скрипка, включает в себя специальную машину NanoFrazor, с помощью которой был создан рисунок.

Ученые запланировали исследования, которые будут включать различные материалы и различные методы их настройки в наименьших возможных масштабах. Эти исследования могут оказать влияние на развитие будущих технологий, говорят физики.

По словам Моррисон, хотя создание самой маленькой скрипки в мире может показаться забавой, многое из того, что выяснилось в процессе, заложило основу для дальнейших исследований. Ученые говорят, что данная система нанолитографии позволяет разрабатывать эксперименты, которые исследуют материалы разными способами: с помощью света, магнетизма или электричества.

Как уже писал Фокус, физики доказали, что свет может возникать из пустоты вакуума, хотя многие ученые считают, что это невозможно.

Также Фокус писал о том, что "невозможная" частица врезалась в Землю и физики считают, что это форма неуловимой материи. Ученые считают, что впервые на Землю попала частица загадочной темной материи, которую невозможно увидеть напрямую.