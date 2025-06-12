"Невозможная" частица врезалась в Землю: физики считают, что это форма неуловимой материи

Ученые считают, что впервые на Землю попала частица загадочной темной материи, которую невозможно увидеть напрямую. Физики утверждают, что этой частицей является то, что было принято за “невозможную” форму нейтрино.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

Никто никогда не видел напрямую темную матери, но считается, что только 15% массы Вселенной состоит из обычных атомов и частиц, а все остальное – это темная материя. Она оказывает гравитационное влияние на обычную материю, а потому это является признаком ее существования.

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Нейтрино, которую еще называют призрачной частицей, является фундаментальной частицей, то есть в отличие от протонов и нейтронов, составляющих ядро, она не состоит из кварков. У нейтрино отсутствует электрический заряд. Это одна из причин их неуловимости, поскольку они не взаимодействуют с электромагнитным полем, как электроны или протоны. Нейтрино обладают очень маленькой, но не нулевой массой. Нейтрино взаимодействуют с веществом только через слабое и гравитационное взаимодействие (две из четырех фундаментальных сил природы).

Два года назад нейтринный детектор KM3NeT, который находится на дне Средиземного моря обнаружил "невозможное" нейтрино, то есть очень необычное нейтрино с очень высокой энергией. Энергия этой частицы в 35 раз была больше, чем у всех известных нейтрино.

Откуда взялась эта частица, остается загадкой, но предполагается, что источником является галактика с очень активной центральной черной дырой, известной как блазар.

Блазар — это один из самых экстремальных и ярких типов активных ядер галактик. По сути, это сверхмассивная черная дыра в центре галактики, активно поглощающая вещество и выбрасывающая мощные струи плазмы в сторону Земли.

Блазар — это один из самых экстремальных и ярких типов активных ядер галактик Фото: New Scientist

Но авторы нового исследования считают, что детектор KM3NeT обнаружил не нейтрино с самой высокой энергией, а частицу темной материи. Она врезалась в нашу планету и источником ее все же является блазар.

Нейтринные детекторы пытаются поймать нейтрино, которые редко взаимодействую с материей, когда они пересекают космос и пролетают через нашу планету. Нейтрино проходят практически через любой объект в космосе. Когда нейтрино попадают на Землю, они могут врезаться в атомы, производя частицу, называемую мюоном, которую могут уловить детекторы нейтрино, такие как KM3NeT и IceCube, расположенный в Антарктиде.

Никто никогда не видел напрямую темную матери, но считается, что только 15% массы Вселенной состоит из обычных атомов и частиц, а все остальное – это темная материя Фото: SciTechDaily

Детектор IceCube никогда не видел не видел чего-то столь энергичного, как частица, пойманная детектором KM3NeT. Это сбивало с толку физиков, потому что бы ни увидел KM3NeT, IceCube тоже должен был это увидеть.

Авторы исследования говорят, что, если частица была темной материей, а не нейтрино, это могло бы объяснить эту загадку. Просто частице пришлось пройти через большую часть Земли, чтобы достичь детектора KM3NeT, а это увеличило вероятность ее распада на мюоны.

Эта частица темной материи могла быть создана в блазаре, а затем выпущена в сторону Земли в виде луча. Физики считают, что высокоэнергетические протоны в блазаре более эффективно передают свою энергию темной материи, чем нейтрино.

Таким образом ученые считают, что нейтринные детекторы можно превратить в детекторы темной материи. Но для проверки новой теории нейтринным детекторам пока не хватает мощности, но это будет возможно в будущем.

Как уже писал Фокус, ранее в этом году физики предложили решение одной из самых больших проблем в современной физике: существование сингулярности в центре черных дыр. Ученые предположили, что сингулярности не существует, но не все с этим согласны.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что природу темной материи можно раскрыть с помощью космических ускорителей частиц, которыми являются черные дыры.