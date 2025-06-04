Большой адронный коллайдер обнаружен в космосе: раскроет тайну 85% материи Вселенной

Замена самому мощному ускорителю частиц в мире находится в центре крупных галактик - это сверхмассивные черные дыры. С их помощью можно раскрыть секрет неуловимой формы материи без необходимости строить новый суперколлайдер на Земле, считают физики.

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Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Space.

Сейчас самым мощным ускорителем частиц на Земле является Большой адронный коллайдер. В 2012 году с его помощью обнаружили бозон Хиггса, который придает всем частицам массу, но с тех пор физики во время экспериментов не смогли обнаружить частицы, которые не входят в Стандартную модель физики элементарных частиц. Это касается и частиц неуловимой темной материи.

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Поэтому ученые начали планировать строительство нового суперколлайдера на Земле, но эта затея будет стоить примерно 30 млрд долларов и строительство может занять примерно 40 лет. Поэтому ученые предлагают использовать для поиска неизвестных частиц, в том числе и частиц темной материи сверхмассивные черные дыры. Физики считают, что это естественные мощнейшие ускорители частиц во Вселенной.

Одна из секций Большого адронныого коллайдера Фото: CERN

В попытках обнаружить частицы темной материи физики сталкивают протоны на Большом адронном коллайдере, которые перемещаются почти со скоростью света. Но видимо этому ускорителю частиц не хватает энергии, чтобы получилось обнаружить неизвестные частицы, но эта энергия есть у черных дыр.

Темная материя — это загадочное вещество, которое составляет примерно 85% всей материи в космосе. Но ее не обнаружили, ведь темная материя не взаимодействует со светом, что делает ее фактически невидимой.

Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах крупных галактик, обладают огромной гравитацией и могут использовать ее, а также собственное вращение для того, чтобы сталкивать частицы в окружающих черные дыры дисках из материи, говорят физики.

Струя черной дыры. Иллюстрация Фото: space.com

Сверхмассивные черные дыры выбрасывают часть материи из окружающих их дисков в виде мощных струй, которые движутся почти со скоростью света. Согласно расчетам физиков, эти струи могут быть гораздо более мощными, чем предполагалось, что позволяет частицам сталкиваться с чрезвычайно высокими уровнями энергии, которые могут недостижимы даже с будущим суперколлайдером на Земле.

В струях черных дыр могут находиться неизвестные частицы, в том числе и частицы темной материи, которые улетают в космос и их можно обнаружить с помощью наземных детекторов, говорят физики.

Как уже писал Фокус, физики обнаружили потенциальное объяснение природы темной материи, разгадав загадку частицы нейтрон.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что черные дыры могут существовать без сингулярности, места, где не работают законы физики.

Еще Фокус писал о том, что компания Илона Маска показала снимки полета в космосе самой большой ракеты в мире Starship.