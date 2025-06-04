Великий адронний колайдер виявлено в космосі: розкриє таємницю 85% матерії Всесвіту

Заміна найпотужнішому прискорювачу частинок у світі знаходиться в центрі великих галактик — це надмасивні чорні діри. З їхньою допомогою можна розкрити секрет невловимої форми матерії без необхідності будувати новий суперколайдер на Землі, вважають фізики.

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Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Space.

Наразі найпотужнішим прискорювачем частинок на Землі є Великий адронний колайдер. У 2012 році за його допомогою виявили бозон Хіггса, який надає всім частинкам масу, але відтоді фізики під час експериментів не змогли виявити частинки, які не входять до Стандартної моделі фізики елементарних частинок. Це стосується і частинок невловимої темної матерії.

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Тому вчені почали планувати будівництво нового суперколайдера на Землі, але ця витівка коштуватиме приблизно 30 млрд доларів і будівництво може зайняти приблизно 40 років. Тому вчені пропонують використовувати для пошуку невідомих частинок, зокрема й частинок темної матерії, надмасивні чорні діри. Фізики вважають, що це природні найпотужніші прискорювачі частинок у Всесвіті.

Одна із секцій Великого адронного колайдера Фото: CERN

У спробах виявити частинки темної матерії фізики зіштовхують протони на Великому адронному колайдері, які переміщаються майже зі швидкістю світла. Але, мабуть, цьому прискорювачу частинок не вистачає енергії, щоб вийшло виявити невідомі частинки, але ця енергія є у чорних дір.

Темна матерія — це загадкова речовина, яка становить приблизно 85% усієї матерії в космосі. Але її не виявили, адже темна матерія не взаємодіє зі світлом, що робить її фактично невидимою.

Надмасивні чорні діри перебувають у центрах великих галактик, мають величезну гравітацію і можуть використовувати її, а також власне обертання для того, щоб зіштовхувати частинки в дисках із матерії, які оточують чорні діри, кажуть фізики.

Струмінь чорної діри. Ілюстрація Фото: space.com

Надмасивні чорні діри викидають частину матерії з дисків, що їх оточують, у вигляді потужних струменів, які рухаються майже зі швидкістю світла. Згідно з розрахунками фізиків, ці струмені можуть бути набагато потужнішими, ніж передбачалося, що дає змогу частинкам зіштовхуватися з надзвичайно високими рівнями енергії, які можуть бути недосяжними навіть із майбутнім суперколайдером на Землі.

У струменях чорних дір можуть перебувати невідомі частинки, зокрема й частинки темної матерії, які відлітають у космос і їх можна виявити за допомогою наземних детекторів, кажуть фізики.

Як уже писав Фокус, фізики виявили потенційне пояснення природи темної матерії, розгадавши загадку частинки нейтрон.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що чорні діри можуть існувати без сингулярності, місця, де не працюють закони фізики.

Ще Фокус писав про те, що компанія Ілона Маска показала знімки польоту в космосі найбільшої ракети у світі Starship.