Фізики створили найменшу скрипку у світі: потрібна не для гри, а для чого (відео)

Фізики з Університету Лафборо у Великій Британії застосували новітні технології нанолітографії (створення візерунків на матеріалах у найменших можливих масштабах), щоб створити малюнок скрипки завширшки всього 13 мікрон. Це тонше за людську волосину, яка зазвичай має діаметр до 180 мікрон. Це досягнення дасть змогу створити нові технології.

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Про це пише ScienceAlert.

Фізики насправді створили не музичний інструмент, а лише крихітний малюнок скрипки, але це досягнення показує способи, за допомогою яких можна створити наступне покоління електронних пристроїв.

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За словами фізика Келлі Моррісон, після повного розуміння поведінки матеріалів, можна почати застосовувати ці знання для розробки нових технологій, чи то підвищення ефективності обчислень, чи то пошук нових способів отримання енергії. Але спочатку потрібно зрозуміти фундаментальну науку, і ця система дає змогу зробити це.

Фізики створили найменшу скрипку у світі протягом чотирьох етапів. Спочатку використовували дуже тонку і гарячу голку для нанесення малюнка скрипки на чипі, вкритому полімером. Далі частину полімеру, на якому було нанесено малюнок, розчинили. Після цього утворену порожнину в полімері заповнили платиною, яка є матеріалом, з якого насправді зроблена скрипка. На останньому етапі чіп і полімер, що залишився, видалили і залишилася лише скрипка.

Фізики насправді створили не музичний інструмент, а лише крихітний малюнок скрипки, але це досягнення показує способи, за допомогою яких можна створити наступне покоління електронних пристроїв Фото: ScienceAlert

Це мало чим відрізняється від процесу трафаретного друку, де чорнило продавлюються через трафарет, щоб створити зображення на нижньому шарі, хоча в цьому випадку масштаб був набагато меншим, а обладнання набагато більшим. Установка, за допомогою якої було створено мікроскопічну скрипку, включає в себе спеціальну машину NanoFrazor, за допомогою якої було створено малюнок.

Науковці запланували дослідження, які включатимуть різні матеріали та різні методи їх налаштування в найменших можливих масштабах. Ці дослідження можуть вплинути на розвиток майбутніх технологій, кажуть фізики.

За словами Моррісон, хоча створення найменшої скрипки у світі може здатися забавою, багато чого з того, що з'ясувалося в процесі, заклало основу для подальших досліджень. Вчені кажуть, що ця система нанолітографії дає змогу розробляти експерименти, які досліджують матеріали різними способами: за допомогою світла, магнетизму або електрики.

Як уже писав Фокус, фізики довели, що світло може виникати з порожнечі вакууму, хоча багато вчених вважають, що це неможливо.

Також Фокус писав про те, що "неможлива" частинка врізалася в Землю і фізики вважають, що це форма невловимої матерії. Вчені вважають, що вперше на Землю потрапила частинка загадкової темної матерії, яку неможливо побачити безпосередньо.