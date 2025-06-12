Загроза з космосу: у будь-який момент часу Земля може змінитися до невпізнання

Коли зірки вибухають надновою, то відбувається викид високоенергетичних частинок, які можуть подолати тисячі світлових років під час подорожі через галактики. Учені вважають, що наднові є причиною різких змін клімату на Землі в нещодавньому минулому і можуть вплинути на клімат у майбутньому.

Related video

Одними з найпотужніших вибухових подій у космосі є наднові. Коли у зірки, маса якої набагато більша, ніж у Сонця, більше немає можливості підтримувати термоядерний синтез водню в ядрі, вона вмирає і вибухає надновою. У результаті в космос відлітають високоенергетичні частинки, які можуть досягти і Землі, як описано в дослідженні, опублікованому в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені кажуть, що потоки частинок наднових у минулому могли досягти Землі та спричинити різкі зміни клімату на нашій планеті. Дослідники вивчили річні кільця древніх дерев за період у 15 000 років і виявили 11 піків радіоактивного вуглецю. Оскільки дерева в процесі росту вбирають атмосферний вуглець у свої стовбури, вчені можуть зазирнути в стародавні атмосферні умови. Вуглець у деревах, як вважають вчені, з'явився через те, що випромінювання наднових призвело до розпаду метану в атмосфері нашої планети.

Згідно з дослідженням, сильний потік високоенергетичних частинок наднових проник в атмосферу, що призвело до витончення озонового шару, який захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання Сонця. Водночас випромінювання наднових зруйнувало метан, який допомагає утримувати тепло на Землі.

Учені вважають, що це призвело до похолодання на нашій планеті та збільшення кількості ультрафіолетового випромінювання. Це могло не тільки змінити клімат, а й призвести до вибіркового вимирання тварин. Дослідники кажуть, що вони створили найбільш точну модель впливу наднових на Землю завдяки новим даним космічних телескопів.

Автори дослідження вважають, що випромінювання наднових може змінювати склад атмосфери Землі. Те, що було описано вище і сталося в минулому з нашою планетою, може трапитися і в майбутньому, коли в Землю вріжеться новий потік високоенергетичних частинок наднової.

Знову може виникнути похолодання на планеті, але також люди можуть постраждати від шкідливого випромінювання Сонця, якого стане набагато більше.

Крабоподібна туманність — залишок наднової Фото: NASA

Розуміння впливу вибухів наднових на нашу планету може допомогти краще підготуватися до таких подій. Деякі вчені вважають, що величезна зірка Бетельгейзе, яка розташована відносно недалеко від нас, у будь-який момент часу протягом найближчих 100 000 може вибухнути надновою.

Найвідоміші наднові

SN 1006 вважається найяскравішою надновою в історії людства, спостережуваною із Землі. Вона з'явилася в 1006 році і її було видно навіть вдень протягом кількох тижнів і залишалася видимою неозброєним оком близько 18 місяців.

SN 1054 — ця наднова з'явилася в 1054 році в сузір'ї Тельця. Вона також була дуже яскравою і її спостерігали протягом 23 днів. Після вибуху утворилася Крабоподібна туманність.

SN 1572 — цю наднову спостерігали в 1572 році. Ця наднова є важливим "маяком" для вимірювання відстаней у космосі.

SN 1604 — ця наднова з'явилася 1604 року. Це остання наднова в нашій галактиці Чумацький Шлях, яку можна було спостерігати неозброєним оком.

SN 1987A — це найближча і найкраще вивчена наднова з часів винаходу телескопа, яка з'явилася 1987 року у Великій Магеллановій Хмарі, галактиці-супутнику Чумацького Шляху, на відстані близько 168 000 світлових років від нас.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили новий клас космічних вибухів, які набагато потужніші за наднові, хоча відбуваються набагато рідше.

Також Фокус писав про те, що фізики створили найменшу скрипку у світі. Це досягнення дозволить створити нові технології.