Межзвездный объект 3I/ATLAS проявляет неожиданную активность: растет огромный хвост (фото)

Межзвездный объект 3I/ATLAS проявляет неожиданную активность | Фото: Virtual Telescope

На новом изображении объекта 3I/ATLAS, который считается межзвездной кометой, виден длинный ионный хвост. Он появился в результате выброса газа и пыли.

Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжает свое движение во внутренней части Солнечной системы и 19 декабря он будет находиться на максимально близком расстоянии от Земли. Новое изображение, полученное астрономами из проекта Virtual Telescope показывает, что у объекта 3I/ATLAS значительно увеличился в размерах ионный хвост, пишет Space.

Несмотря на то, что некоторые ученые предполагают, что 3I/ATLAS может быть искусственным инопланетным объектом, новые данные добавляют доказательств, что это все же межзвездная комета, как уже писал Фокус.

Такого же мнения придерживаются и астрономы из проекта Virtual Telescope, которые получили новую фотографию 3I/ATLAS в то время, как эта комета продолжает удаляться от Солнца после максимального сближения с нашей звездой в конце октября. На новой фотографии четко виден длинный ионный хвост кометы, который продолжает расти в результате неожиданной активности межзвездного объекта.

По словам ученых, новые данные показывают, что ионный хвост межзвездной кометы не просто увеличился в размерах, а стал более структурированным и более четким.

У комет ионный хвост образуется, когда излучение Солнца вырывает электроны из молекул газа, который выбрасывает комета из-за нагревания теплом нашей звезды. Эти электроны превращаются в заряженные ионы. Эти ионы уносит дальше в космос солнечный ветер, то есть постоянный поток заряженных частиц, исходящих от Солнца. В итоге образуется длинный ионный хвост, который всегда направлен прямо от Солнца, независимо от направления движения кометы. Этот хвост отличается от обычного пылевого хвоста кометы.

Новые данные показывают, что ионный хвост межзвездной кометы 3I/ATLAS не просто увеличился в размерах, а стал более структурированным и более четким
Фото: Virtual Telescope

На новой фотографии также хорошо видна кома кометы, то есть оболочка из газа, окружающая ее ядро. Новые данные показывают, что межзвездная комета 3I/ATLAS значительно увеличила свою активность после начала удаления от Солнца. По словам ученых, из-за тепла нашей звезды 3I/ATLAS более активно выбрасывает газ и пыль в космос.

Напоминаем, что 3I/ATLAS — это всего лишь третий межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе. В отличие от своих предшественников, объектов 1I/Оумуамуа и 2I/Борисов, этот гость из другой звездной системы достаточно яркий, чтобы его можно было детально изучить с помощью наземных телескопов.

3I/ATLAS — это всего лишь третий межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе
Фото: NOIRLab

Увеличение длины и яркости хвоста 3I/ATLAS указывает на усиление испарения замороженных веществ с поверхности ядра кометы. Предварительные данные указывают на то, что комета содержит удивительно много замороженного углекислого газа. Химический состав кометы дает подсказки о том, в каких условиях она сформировалась в далекой звездной системе.

Как уже писал Фокус, недавние наблюдения за 3I/ATLAS показали, что объект неожиданно стал меньше, потеряв много своей массы при сближении с Солнцем. Некоторые ученые считают, что это может быть признаком того, что это инопланетная технология.

Также Фокус писал о том, что известна дата запуска новой многоразовой американской ракеты Neutron, которая является конкурентом ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Компания Rocket Lab собиралась осуществить первый запуск в космос своей новой ракеты-носителя Neutron в этом году. Но теперь стало известно, что дебютный запуск состоится в 2026 году.